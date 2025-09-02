Trump filtró el video del primer ataque de Estados Unidos contra narcoterroristas en costas de Venezuela

Luego de la conferencia de prensa en la Sala Oval de la Casa Blanca, donde confirmó el ataque del ejército de Estados Unidos contra una lancha que transportaba drogas en Venezuela , el presidente Donald Trump compartió en sus redes un video acompañado de un mensaje sobre este primer ataque en el mar Caribe.

Este es el primer ataque registrado en las costas de Venezuela tras la gran movilización de buques de guerra y submarinos, junto con casi 4,000 tropas desplegadas en aguas caribeñas, en el intento de la administración Trump por detener el terrorismo y el narco-terrorismo en la región. Según mencionó, 11 personas fallecieron producto de este ataque y ningún soldado americano resultó herido.

Junto al video, el mandatario estadounidense declaró: "Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur", explicó Trump.

El presidente añadió: "La TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, trata sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y en el hemisferio occidental".

Los detalles del ataque en la costa de Venezuela

En el comunicado publicado en su cuenta oficial de Truth Social, su propia red social, Trump mencionó: "El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El operativo resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido".

Antes de concluir este mensaje, que marca el primer ataque dentro de la agresiva movilización de las fuerzas estadounidenses en el sur del mar Caribe frente a las costas de Venezuela, Trump lanzó un nuevo aviso en el marco de su lucha contra el narcotráfico, acusando además a Maduro de pertenecer al Cártel de Los Soles: "Por favor, que esto sirva de advertencia a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!", concluyó.