Donald Trump aseguró que EE. UU. disparó contra un barco con drogas proveniente de Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este martes que su país disparó a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra.

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", dijo el presidente a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y "estas provienen de Venezuela" .

INFORMACIÓN URGENTE - VENEZUELA:



El presidente Donald Trump anuncia que las fuerzas militares estadounidenses acaban de disparar contra una embarcación del Cártel de los Soles.



Dice que habrá más detalles en minutos.pic.twitter.com/ay1mXW4Fsv — Agustín Antonetti (@agusantonetti) September 2, 2025

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este martes que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un "ataque letal" contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela, poco después de que lo adelantara el presidente Donald Trump.