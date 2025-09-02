Donald Trump hará un "emocionante" anuncio este martes: ¿qué dirá?

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump hablará desde el Despacho Oval sobre el Departamento de Defensa.

Trump dará un mensaje oficial desde el Despacho Oval sobre el futuro del Departamento de Defensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este martes un mensaje oficial desde el Despacho Oval en el que dará a conocer un anuncio relacionado con el Departamento de Defensa. Así lo confirmó la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, en declaraciones a la cadena Fox News, donde habló de un “anuncio emocionante” aunque sin precisar detalles.

La alocución será la primera aparición pública del mandatario en una semana, tras la reunión de gabinete que mantuvo con presencia de la prensa. Durante los últimos días circularon especulaciones en redes sociales sobre su estado de salud, versión que fue desmentida por la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense dejó entrever que podría restaurar el antiguo nombre de "Departamento de Guerra".

En la previa de este discurso, Trump sugirió en un encuentro con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, la posibilidad de restituir la antigua denominación de la cartera militar. "Sabes, lo llamamos el Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre (...) Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se llamaba el Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es", señaló entonces.

La denominación de “Departamento de Guerra” fue utilizada en Estados Unidos hasta 1947, año en que se adoptó el actual nombre como parte de una estrategia orientada a la diplomacia en el contexto de la Guerra Fría.