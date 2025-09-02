Donald Trump, recargado: Chicago es por mucho "la ciudad más peligrosa del mundo"

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump carga contra la seguridad de Chicago y promete "arreglar el problema", sugiriendo presencia militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que " Chicago es, de lejos, la ciudad más peligrosa del mundo" y ha vuelto a deslizar la amenaza de la militarización, asegurando que "resolverá el problema" de la delincuencia "rápido", tal como hizo en Washington DC.

Trump ha asegurado que el pasado fin de semana se saldó en Chicago con al menos 54 víctimas de tiroteos, ocho de ellas fallecidas. "Los dos fines de semana anteriores fueron similares", ha afirmado, dando por hecho que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, "necesita ayuda".

"Chicago volverá a ser seguro y será pronto", ha advertido el mandatario, que en los últimos meses no ha dudado en desplegar a la Guardia Nacional en varias zonas del país en contra incluso del criterio de administraciones locales bajo el control del Partido Demócrata, como ocurrió en el caso de la capital.

J B Pritzker J. B. Pritzker reacciona ante la intención de Donald Trump de militarizar Chicago. Foto GovPic, Wikipedia