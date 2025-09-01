"Si Venezuela fuera agredida, pasaría a la lucha armada", la dura advertencia de Nicolás Maduro a Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió al avance de Estados Unidos en el Mar Caribe y realizó una dura advertencia.

El líder de Venezuela, Nicolás Maduro habló este lunes en una conferencia de prensa. Foto Efe.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar este lunes, el presidente Nicolás Maduro se refirió a los recientes movimientos de los Estados Unidos en las costas del Mar Caribe y advirtió que "si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada".

En las últimas semanas, la administración de Donald Trump ordenó un impresionante despliegue marítimo frente a las costas del país latinoamericano. “Ocho barcos con 1.200 misiles y un submarino apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante", aseguró el mandatario venezolano.

Maduro también calificó esta situación como "injustificable, inmoral y sangrienta, absolutamente criminal" y afirmó que Venezuela "está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en el continente en los últimos 100 años”.

Sobre un posible conflicto, Maduro advirtió que "en cualquier circunstancia, mantendremos el funcionamiento del país. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la victoria del pueblo"

"Declararíamos constitucionalmente la república en armas de norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque" aseguró. "Si tu quieres la paz, prepárate para garantizarla”, agregó.