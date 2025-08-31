"Venezuela será su peor pesadilla": la dura advertencia a los Estados Unidos tras la intervención en el Caribe

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, criticó la presencia militar estadounidense y calificó de “farsa” las acusaciones de narcoterrorismo.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió a Estados Unidos ante el fuerte despliegue en el mar Caribe.

En medio de la avanzada de buques y tropas de Estados Unidos en el mar Caribe, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, le pidió a Estados Unidos que se aleje de su territorio y de las costas de su país, para ocuparse de sus "terribles problemas".

"Resuelvan sus problemas y aléjense de las costas de Venezuela, aléjense del territorio de Venezuela", expresó durante la última jornada del segundo día de alistamiento convocada por Nicolás Maduro ante la llegada de nuevos buques estadounidenses a aguas caribeñas.

En estos comentarios, Rodríguez advirtió nuevamente a Estados Unidos que Venezuela será su "peor pesadilla" y que "las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir".

"Lo deben tener muy claro, es un país que, producto de un sistema imperialista, depredador de la naturaleza, de un sistema expansionista, que concibe al resto de los países como sus colonias, sufre y padece terribles problemas al día de hoy: problemas sociales, económicos, políticos. Es un sistema en crisis", señaló.

A su vez, la también ministra de Hidrocarburos expresó que el pueblo venezolano se está preparando para "defender cada milímetro", dado que, según explicó la funcionaria, Washington busca atacar a Venezuela para apoderarse de sus riquezas energéticas.