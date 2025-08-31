Venezuela: por qué a Donald Trump le importa tanto el Cártel de los Soles

50 millones de dólares es la recompensa que ofrece el gobierno de Donald Trump a aquella persona que pueda dar información para llevar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela , a la cárcel. Para ponerlo en perspectiva, luego del Atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos ofertaba la mitad de ese monto por Osama Bin Laden. Aún en términos reales - es decir, teniendo en cuenta la inflación - la suma actual es mayor.

Siguiendo esta línea, en los últimos días se poblaron las costas del Mar Caribe por los impactantes buques de guerra estadounidenses de distintas clases y, según lo estimado, por los 6.000 marines que están a bordo de los mismos. También se supo que las naves transportan pilotos para llevar adelante misiones aéreas.

Este fuerte operativo tiene que ver con la lucha del país contra el narcotráfico y de organizaciones criminales como el Cártel de los Soles , la cual, según denuncian los Estados Unidos, sería liderada por el mismo Maduro.

En esta segunda presidencia, el actual mandatario estadounidense endureció aún más su política migratoria y no está interesado en tener relaciones con países latinoamericanos. “Según como lo entiende Trump , la relación con esta región solamente le da narcotráfico y migrantes ilegales”, asegura a MDZ Clarisa Demattei, politóloga e investigadora sobre América Latina en el Centro de Estudios Internacionales.

“Estas dos cuestiones son atentados a la seguridad nacional para los Estados Unidos. Es por eso que Trump tiene un solo objetivo, que es reducir la migración, y así fortalecer la seguridad nacional”, agrega.

Así lo advirtió también la vocera presidencial, Karoline Levitt, en una conferencia de prensa luego de que se supiera del despliegue marítimo en Venezuela: “el presidente Trump está preparado para utilizar cada elemento dentro del poder americano para evitar que las drogas inunden nuestro país y para llevar a los responsables a la justicia”.

Vocera de la Casa Blanca sobre los buques en camino a Venezuela

Mensaje a nivel mundial

El accionar de los Estados Unidos no sería solamente, sin embargo, un mensaje para Venezuela o para Nicaragua y Cuba, sus aliados latinoamericanos. Lo es también para otros actores a nivel mundial, como Rusia y China, que tienen una gran presencia en la región.

“En cuanto a términos de control, Estados Unidos siempre consideró a América Latina, de una manera tremendamente despectiva, como su patio trasero. Si Estados Unidos no muestra control sobre la zona, pierde valor como potencia a nivel global. También lo que está dando con esto es, entonces, un mensaje de ‘yo sigo controlando América Latina’”, explica Demattei.

De esta manera, el mismo día de su asunción a la presidencia, Trump envió un recado similar: aseguró que China estaba “operando el Canal de Panamá” y que Estados Unidos lo estaba “recuperando”.

También, en la ya mencionada conferencia de prensa, Levitt volvió a remarcar que, para el gobierno de los Estados Unidos, “Maduro es un cartel del terror narco, es un jefe fugitivo del cartel que fue condenado en los Estados Unidos por traficar drogas en el país", haciendo referencia al Cártel de los Soles.

“Trump no lo ve a Maduro como un presidente, sino que lo ve desde la perspectiva de seguridad nacional”, indica la politóloga. “No es no es menor la posición que tiene Estados Unidos, y esto trae un montón de consecuencias geopolíticas enormes", concluye.