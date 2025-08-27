Alerta en Venezuela: las impactantes imágenes de las maniobras de la Marina estadounidense a bordo del buque

El Pentágono difundió imágenes de los ejercicios militares a bordo del USS Iwo Jima, que navega hacia Venezuela por orden de Donald Trump.

La Marina de Estados Unidos difundió las primeras imágenes de las maniobras militares realizadas a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD 7), que actualmente navega por el océano Atlántico rumbo a Venezuela.

Las fotografías, captadas entre el 24 y 25 de agosto, muestran operaciones aéreas y entrenamientos de combate ejecutados por miembros del 22º Cuerpo Expedicionario de Marines.

Según la información publicada por el Pentágono, los ejercicios de los marines incluyeron vuelos de aviones Harrier, operaciones con helicópteros Seahawk, prácticas de tiro con morteros y carga de misiles antiaéreos.

El USS Iwo Jima, diseñado para transportar y desplegar fuerzas de asalto, forma parte de un grupo militar con capacidad de respuesta inmediata. Este despliegue se enmarca en una operación regional impulsada por la administración del entonces presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico en el Caribe.

En paralelo, este martes una fuente gubernamental estadounidense informó que el gobierno de Trump ordenó el envío de dos embarcaciones adicionales a la región: el crucero lanzamisiles USS Erie y el submarino de ataque rápido de propulsión nuclear USS Newport News. Ambas unidades llegarán al Caribe durante la próxima semana, según confirmó la fuente a la agencia AFP bajo condición de anonimato.