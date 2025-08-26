Michelo: el influencer argentino que se sumó a las milicias de Nicolás Maduro

En medio de las amenazas de Estados Unidos a Venezuela, el influencer argentino "Michelo" y chavista se alistó a las milicias de Nicolás Maduro para defender el país.

Aunque suene insólito, el influencer argentino "Michelo" ya se sumó a las milicias que convocó Nicolás Maduro a través de un alistamiento militar masivo para formar las "milicias bolivarianas". Las mismas tienen por objetivo colaborar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en medio de la escalada militar con Estados Unidos.

Mirá el video de Michelo para la FANB Michelo Confirma Su Alistamiento A La TV De Venezuela Instagram/tvfanbplus El salteño, radicado en Caracas y cercano al Palacio de Miraflores, anunció a través de las redes sociales de la FANB, que pondría su vida a disposición del régimen, como si de un nuevo Ernesto "Che" Guevara se tratara, aunque sin Sierra Maestra y defendiendo a un gobierno de facto como el de Fulgencio Batista en lugar de encarnar la revolución.

"Yo, siendo argentino, no puedo permitir que los norteamericanos, que ya han invadido 400 veces otras naciones para robarles sus recursos, repitan la historia acá", destacó Michelo.

Quién es el influencer Michelo Nacido como Diego Omar Suárez, se hizo famoso con el nombre de Michelo por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en la previa de las elecciones de 2024 en la que renovó su mandato presidencial mediante un fraude histórico contra la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Entonces, se viralizó un video en el que cantaba: "Venezuela no es como te dicen las redes. Aquí hay mucha paz y un pueblo muy alegre".