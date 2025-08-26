Estados Unidos refuerza su presencia en Venezuela desplegando nuevas flotas

Estados Unidos sumó buques y 4.500 efectivos en la región, mientras el presidente venezolano convocó a una nueva jornada de reclutamiento.

Hace algunos días, Estados Unidos movilizó tres buques destructores hacia la costa del mar Caribe, en Venezuela, en la búsqueda de Donald Trump por enfrentar las amenazas del narcoterrorismo. En esta oportunidad, el ejército desplegó nuevos buques, submarinos y marines que llegarán la próxima semana.

Con el objetivo de combatir a los cárteles de droga, Estados Unidos desplegó el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newports News, un submarino nuclear. Este nuevo envío de flotas se suma al realizado hace una semana, cuando fueron enviados a la costa del mar Caribe los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale. Estos transportaron 4.500 efectivos, incluidos 2.200 infantes de marina.

Todas estas medidas y que habían sido anunciadas por la vocera presidencial, Karoline Levitt, quien expresó que Donald Trump busca "evitar que las drogas inunden nuestro país", forman parte del esfuerzo del mandatario por erradicar las organizaciones criminales en Latinoamérica, junto al control migratorio y la seguridad fronteriza.

La decisión de Maduro ante esta nueva movilización frente a Venezuela Tras el anuncio de Estados Unidos, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, comunicó el inicio de una nueva jornada de reclutamiento, que había comenzado el fin de semana.

La medida fue informada a través de su canal de Telegram: "He ordenado realizar otra jornada masiva de alistamiento nacional el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto, para que todos y todas puedan participar y completar así el alistamiento nacional y este primer paso de activación a filas del sistema defensivo", explicó.