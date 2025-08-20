Así son los potentes buques de Estados Unidos con 4.000 marines que van hacia Venezuela

Mientras media por la paz en Europa, Estados Unidos amenaza enviando tres buques de la US Navy a Venezuela: "Usaremos todo el poder americano".

La Casa Blanca confirmó que hay tres buques americanos cruzando el Mar Caribe con dirección a Venezuela. Los mismos cargan con 4.000 marines, infantería de marina de los Estados Unidos y una de las unidades militares más preparadas en el mundo para el combate. Venezuela, como respuesta, convocó a milicias urbanas y rurales a movilizarse ante una posible invasión.

Desde los Estados Unidos prometen usar todo su poder para detener a Nicolás Maduro, a quien no solo acusaron de no constituir un gobierno legítimo, sino también de ser el capo de una organización narco: "Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de la Administración Trump. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país".

En ese sentido de "usar todo su poder", Estados Unidos no escatimó en recursos para enviar esta amenazante misión de la US Navy que genera tensión en la región ante una posible intervención americana, algo que no sucede desde desde la intervención en Granada de 1983, obviando las incursiones de coaliciones en Haití.

En esta misión, los buques asignados fueron: USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson. Estos tres barcos estarían llegando en las próximas horas al límite con Venezuela, con una gran capacidad defensiva tanto aérea como por debajo de la superficie, como así también la capacidad de atacar objetivos en la superficie. Unidades ideales para operaciones de ablande y posterior desembarco.

Cómo son los buques de Estados Unidos que van a Venezuela Los USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson son destructores de la clase Arleigh Burke, uno de los modelos más modernos y versátiles de la Armada de Estados Unidos. Estos buques están diseñados para operar en distintos escenarios de combate, con una fuerte capacidad ofensiva y sistemas de defensa de última generación.