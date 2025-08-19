Estados Unidos en alerta por la inminente llegada del huracán Erin

El huracán, que ya golpeó al Caribe, se debilitó a categoría 3 pero mantiene vientos de casi 200 km/h y podría afectar a Bermudas y la costa estadounidense.

Estados Unidos en alerta ante la llegada del primer huracán de la temporada.

La costa este de Estados Unidos se mantiene bajo alerta este martes ante la aproximación del huracán Erin, que días atrás castigó con lluvias intensas y vientos devastadores a las islas del Caribe. El fenómeno, primero de la temporada en el Atlántico norte, continúa siendo monitoreado de cerca por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami.

Según el último reporte, Erin redujo su fuerza y sostiene vientos máximos de 195 kilómetros por hora, tras haber alcanzado brevemente la categoría 5 el fin de semana. Actualmente se ubica en categoría 3, aunque los especialistas advierten que seguirá siendo un ciclón peligroso al menos hasta mediados de la semana.

De acuerdo a las proyecciones, el huracán se desplazará entre las Bermudas y la costa este de Estados Unidos en las próximas horas, con potencial de causar daños significativos en zonas costeras.

Huracán Erin, primero de la temporada La temporada de huracanes en el Atlántico, que se extiende entre junio y noviembre, se prevé más activa de lo habitual. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estimó la formación de entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las cuales hasta nueve podrían evolucionar a huracanes.