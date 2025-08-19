Estados Unidos envió tres destructores a la costa de Venezuela: la advertencia que dio la vocera presidencial

Estados Unidos envió este lunes tres destructores de la Marina a las costas de Venezuela para realizar operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico en América Latina. La vocera presidencial, Karoline Levitt, aseguró que Trump busca "evitar que las drogas inunden nuestro país".

Las naves, que llegarán a destino en las próximas horas, fueron identificadas como el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, equipados con el sistema Aegis, un complejo de radares y misiles guiados, diseñado para detectar y neutralizar amenazas aéreas y navales.

Según se informó, la operación tiene que ver con la autorización secreta que firmó el presidente Donald Trump, a través de la cual el Pentágono está habilitado a utilizar operaciones directas contra grupos narcotraficantes en el exterior.

La medida incluyó también a las organizaciones declaradas como terroristas globales, entre ellas el Cartel de Sinaloa en México y el Tren de Aragua en Venezuela .

Cuando le consultaron a Levitt sobre una posible operación terreste en Venezuel a a raíz de la llegada de los destructores, ella contestó que " Trump fue muy claro y consistente" con respecto al país latinoamericano.

La vocera presidencial Karoline Leavitt junto a Trump.

"El presidente Trump está preparado para utilizar cada elemento dentro del poder americano para evitar que las drogas inunden nuestro país y para llevar a los resonsables a la justicia", aseguró.

Asimismo, afirmó que para Estados Unidos el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo: "Maduro es un cartel del terror narco, es un jefe fugitivo del cartel que fue condenado en los Estados Unidos por traficar drogas en el país", concluyó.

Frente a esto, el gobierno de Maduro respondió y declaró que "las amenazas de Estados Unidos ponen en riesgo la estabilidad de la región".