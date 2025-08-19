Venezuela: Nicolás Maduro desplegará 4,5 millones de milicianos en todo el país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convoca a los civiles armados ante lo que considera amenazas de Estados Unidos a su país.

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado el despliegue de 4,5 millones de milicianos (civiles armados) en todo el país a lo largo de esta semana, una medida que se enmarcan en su "plan de paz" para garantizar la "tranquilidad y la soberanía" ante amenazas externas.

El mandatario, que ha asegurado que se trata de "otro elemento clave" de su plan para Venezuela, que incluye el despliegue de "toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores". Durante una reunión televisada con gobernadores y alcaldes del país, Maduro ha afirmado que el despliegue se realizará "palmo a palmo".

"La milicia tiene dos componentes: el territorial y los cuerpos de combatientes. (...) Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura", ha sostenido, al tiempo que ha abogado por convertir Venezuela en un lugar "inexpugnable".

En este sentido, ha matizado que se trata de "milicias preparadas, activadas y armadas". "Seguiré avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y de las milicias obreras, en todas las fábricas y centros de trabajo de todo el país", ha apuntado. "Ningún imperio va a tocar la tierra sagrada de Venezuela", ha añadido.

Estados Unidos ofrece recompensa por Nicolás Maduro La medida ha sido anunciada poco después de que el Gobierno de Estados Unidos situara en 50 millones de dólares la recompensa a cambio de información que facilite el arresto del presidente de Venezuela, elevando así la cifra de 25 millones de dólares anunciada a principios de este año.