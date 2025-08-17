La FANB destruyó un campamento de minería ilegal en Amazonas, reforzando la protección de la Amazonía y la soberanía sobre sus recursos.

La Fuerza Armada de Venezuela destruye un campamento de minería ilegal en estado amazónico.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela destruyó un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil), informó este viernes el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

En el campamento, la FANB halló tres recipientes con 660 litros de gasolina, nueve motobombas, 15 alfombras, dos plantas eléctricas, 60 kilogramos de alimentos, 350 metros de manguera de alta presión y otros materiales usados para la minería ilegal, según detalló Hernández Lárez.

El pasado viernes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió en Caracas con el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Martin Von Hildebrand, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional para la protección de la Amazonía (el bosque tropical más grande del mundo que comparten ocho países), informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

VTV dijo que repasaron estrategias para el resguardo de la soberanía sobre los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades indígenas y rurales que habitan en esta zona, sin ofrecer mayores detalles.

Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonía venezolana -que comprende, además de Amazonas, el estado Bolívar y Delta Amacuro- alberga "gran biodiversidad" y es "rica en recursos naturales, culturales y minerales", donde, además, hay "alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande" del país.