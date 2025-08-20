Alerta sanitaria en EE.UU.: investigan camarones congelados con posible contaminación radioactiva

Piden evitar el consumo de camarones congelados importados de Indonesia. Walmart confirmó que el producto se vendió bajo la marca Great Value en varios estados.

Walmart confirmó que la variedad investigada fue distribuida en 13 estados bajo la marca Great Value (foto ilustrativa).

El Gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia sanitaria por el posible ingreso de camarón congelado procedente de Indonesia con rastros de cesio radioactivo. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) pidió a los ciudadanos no consumir estos productos, mientras que Walmart confirmó su venta bajo la marca Great Value en 13 estados.

Camarones radioactivos El alerta se centra en lotes importados por la empresa indonesia PT Bahari Sejati, actualmente bajo investigación por sospecha de contaminación con Cesio-137, un isótopo radioactivo que, en caso de exposición prolongada, puede generar riesgos graves para la salud, incluyendo algunos tipos de cáncer.

Walmart reconoció que los camarones bajo análisis se comercializaron en Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia. Hasta ahora, ningún producto arrojó resultados positivos, pero las autoridades continúan retirando preventivamente los lotes sospechosos.

camarones Los contenedores con rastros de cesio-137 fueron retenidos en puertos de EE.UU. antes de su comercialización (foto ilustrativa). Shutterstock La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó la sustancia en contenedores inspeccionados en los puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami. Aunque los cargamentos fueron detenidos antes de llegar a las góndolas, se confirmó que el nivel hallado, si bien bajo, podría ser riesgoso en caso de consumo continuo.

