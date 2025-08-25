Estados Unidos comienza su prometida retirada de Irak

Las tropas provenientes de los Estados Unidos desplegadas en Irak iniciaron su retirada de la base militar de Ain al Asad, al oeste del país de Medio Oriente, y de la base aérea secundaria de Victoria, ubicada en las cercanías de Bagdad, de acuerdo con lo informado por fuentes de seguridad iraquíes.

De esta forma, la maniobra llevada adelante por el gobierno estadounidense responde a los pedidos de las autoridades de Irak que llevan meses formulando en conversaciones interrumpidas en agosto del año pasado, en el marco de la subida de las tensiones regionales y el aumento de arremetidas de milicias proiraníes.

La retirada se dirige hacia la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y la vecina Kuwait, según lo afirmado por las fuentes de seguridad del país.

Esta retirada responde al acuerdo pactado en septiembre de 2024 entre Irak y Estados Unidos, además de países de la coalición internacional contra el Estado Islámico, en el que se estableció el fin de la misión en territorio bajo control del Gobierno central iraquí en 12 meses, por lo tanto culminará en septiembre de 2026. El grupo yihadista ya fue derrotado a nivel territorial en Irak.

Estados Unidos comienza el retiro de tropas de Irak de acuerdo a lo solicitado por el gobierno local.

Aun cuando las tropas de los Estados Unidos procederán a retirarse del país, un número "limitado" de efectivos mantendrán presencia en Erbil hasta 2026 para continuar con su tarea de entrenamiento y asesoría a las fuerzas iraquíes contra los últimos focos del grupo extremista. Actualmente, más de 1200 soldados estadounidenses saldrán de Irak en septiembre, según lo confirmado por el asesor ministerial iraquí Husein Alawi, de un total entre 2500 y 3000 militares.

El antecedente más reciente: la retirada de Estados Unidos de Afganistán

El 30 de agosto de 2021 Estados Unidos puso fin a dos décadas de presencia militar en Afganistán, en lo que fue la retirada más significativa desde la invasión de 2001 tras los atentados a las Torres Gemelas.

El operativo se concretó en medio del caos por la rápida toma del poder de los talibanes, que avanzaron en cuestión de días y recuperaron Kabul sin resistencia significativa. Las imágenes de miles de afganos intentando huir desde el aeropuerto de la capital recorrieron el mundo, dejando expuesta la fragilidad del gobierno respaldado por Washington y la abrupta salida de las tropas internacionales.

Retirada De Afganistán De EEUU La Desesperación De Los Afganos X

La administración de Joe Biden defendió la decisión como necesaria para cerrar “la guerra más larga de Estados Unidos”, aunque enfrentó fuertes críticas internas y externas por la forma en que se llevó a cabo, asemejándose en un punto a la sucedida en el fin de la guerra de Vietnam en 1973.

La retirada dejó un saldo de más de 120 mil evacuados, pero también episodios trágicos, como el atentado del ISIS-K en el aeropuerto que causó la muerte de 13 soldados estadounidenses y más de 170 civiles afganos.

El repliegue marcó un cambio en la política exterior de Washington y abrió un debate sobre el costo humano, político y geoestratégico de dos décadas de intervención.