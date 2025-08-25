Estados Unidos: Donald Trump amenaza a dos grandes medios de comunicación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo que considera revocar los permisos a NBC y ABC por sus opiniones "sesgadas y mentirosas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con revocar la licencia de dos grandes medios de comunicación, las cadenas de televisión NBC y ABC alegando que son "una verdadera amenaza" para la democracia estadounidense por su supuesto sesgo ideológico.

"A pesar de una altísima popularidad y, según muchos, de estar entre los mejores ocho meses de la historia presidencial, ABC y NBC 'fake news', dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia, me dan un 97 por ciento de malas noticias", ha protestado en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, ha acusado a ambas cadenas de periodismo de ser "una rama del Partido Demócrata". "Según muchos, la (Comisión Federal de Comunicaciones) FCC debería revocarles sus licencias. Estoy totalmente de acuerdo, porque son tan sesgadas y mentirosas que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia", ha agregado.

Poco después, el inquilino de la Casa Blanca ha sugerido en la misma red social que ABC y NBC paguen "millones de dólares al año" por sus licencias.

Donald Trump EFE Donald Trump se queja porque sólo le difunden "malas noticias". Foto Efe EFE Donald Trump y el "periodismo corrupto" "Deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores", ha reiterado Trump, antes de insistir en que "como mínimo, ¡deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento.