Trump reiteró su apoyo a la paz en Ucrania, en el aniversario de su independencia

El presidente de Estados Unidos envió un mensaje para el "pueblo de Ucrania", pero insistió con la necesidad de una salida negociada al conflicto.

El encuentro entre los presidentes Volodimir Zelenski y Donald Trump en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo su apoyo a una "solución negociada que conduzca a una paz duradera" en Ucrania en una carta que envió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por la celebración de sus 34 años como país independiente.

"El pueblo de Ucrania tiene un espíritu inquebrantable y el coraje de su país inspira a muchos. Al celebrar este día tan importante, sepa que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente", escribió Trump en la misiva, que publicó Zelenski en su cuenta de X.

El mensaje de Donald Trump El mandatario estadounidense quiso extender "sus mejores deseos" a todo el pueblo ucraniano en el día que celebran 34 años de independencia de la Unión Soviética en medio de la guerra con Rusia. Sin embargo, no perdió la oportunidad de recordar que "es el momento" de poner fin a la guerra con Moscú después de más de tres años de hostilidades: "Ahora es el momento de poner fin a la matanza sin sentido", dijo.

"Estados Unidos apoya una solución negociada que conduzca a una paz duradera y sostenible, que ponga fin al derramamiento de sangre y salvaguarde la soberanía y la dignidad de Ucrania", insistió.

Donald Trump señaló que puede llegar a hacer una parada en su gira por Asia para ir a Turquía a la cumbre Rusia-Ucrania. El pasado lunes 18 de agosto, Trump recibió en la Casa Blanca a Zelenskipara buscar trazar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. Esta reunión tuvo lugar tres días después de la cumbre del estadounidense y el líder ruso, Vladímir Putin, donde le trasladó sus condiciones para firmar la paz con Ucrania.