"Sus hijas serán violadas": el polémico video de una candidata en Estados Unidos contra el islam

En el video, la candidata republicana Valentina Gómez Noriega quemó un Corán con un lanzallamas. "Solo hay un dios verdadero, y es el dios de Israel", aseguró.

Valentina Gómez Noriega, candidata del Partido Republicano al Congreso de Texas, publicó un polémico video a modo de inicio de campaña. En el mismo, la republicana adviertió sobre los supuestos riesgos que trae consigo el islam y quemó un Corán con un lanzallamas.

"Sus hijas serán vioIadas y sus hijos serán golpeados, a menos que detengamos el islam de una vez por todas”, aseguró Gómez. Acto seguido, apuntó con el lanzallamas al Corán, mientras sonaba una música épica de fondo.

"Estamos hartos de poner la otra mejilla. Recuerden: David no rezó por Goliat, lo mató. América es una nación cristiana, así que los terroristas musulmanes se larguen a cualquiera de los 57 países musulmanes. Solo hay un solo Dios verdadero, y ese es el Dios de Israel", dijo la candidata.

El video se volvió viral en pocos minutos y generó un fuerte repudio internacional en las redes sociales por parte de grupos políticos y religiosos.