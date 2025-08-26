Venezuela alerta que EE.UU. planea enviar "submarino nuclear" a sus costas la próxima semana

La Misión Permanente de Venezuela ante la ONU envió una carta en la que calificó la operación como “una grave amenaza a la paz regional”.

Caracas denunció ante la ONU la llegada de un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear estadounidense al Caribe (imagen ilustrativa).

La Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas -máxima representación del país en suelo estadounidense- denunció en una carta "la escalada de acciones hostiles y amenazas" de Washington, y aseguró que el despliegue en el Caribe de buques como "el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido", representa "una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales".

URGENTE: Venezuela alerta que EE.UU. planea enviar un "submarino nuclear" a sus costas la próxima semana. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 26, 2025 En ese sentido, advierte que la llegada de estos buques "a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según ha sido confirmado por diversas fuentes internacionales", que no especifica la misión en el texto, compartido en Telegram por los ministros de Exteriores y de Comunicación, Yván Gil y Freddy Ñáñez, respectivamente.

La delegación consideró la presencia del submarino nuclear como un "claro acto de intimidación", y recordó que el Tratado de Tlatelolco (1967), ratificado por EE.UU., declara a América Latina y el Caribe como Zonas Libres de Armas Nucleares.

"La presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversias", expresó la misión, que también recordó que se trata de una región declarada zona de paz en 2014.