"Operación Imeri": la supuesta movida de Lula da Silva para rescatar a Nicolás Maduro de Venezuela

Jaime Bayly declaró que "Maduro estaría planeando fugarse", en medio del despliegue naval militar de los Estados Unidos y las amenazas de la Casa Blanca de terminar con su régimen en Venezuela y encarcelarlo por liderar El Cártel de los Soles. Mientras el periodista peruano declaró que el destino sería Nicaragua, Lula da Silva daría una nueva opción.

Según indicó Bayly, Nicolás Maduro planeaba fugarse de Venezuela con dirección a Nicaragua, donde cogobierna el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ambos exguerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Los rumores de una posible fuga se fundaron también en el movimiento que se pudo ver del avión presidencial de Nicolás Maduro , un Airbus A340 matrícula YV1004, el cual se observó en plataformas como FlightRadar24.

Días antes, el avión presidencial de Venezuela había realizado viajes hacia Managua y La Habana, destinos que no suele tener por objetivo más allá del estrecho vínculo que mantiene unido al eje Ortega-Maduro-Díaz Canel.

"La noticia más importante del día es que el dictador venezolano Maduro estaría planeando fugarse con su familia, es decir, con su esposa, con el hijo que tiene con ella y con los tres hijos que ella tuvo de una anterior relación, a Nicaragua", sentenció el periodista peruano días atrás .

Igualmente aclaró que nadie de su familia fue en los vuelos previos a Nicaragua y Cuba, pero denunció: "Aparentemente el avión iba cargado. ¿Cargado de qué? Bueno, cargado de dinero. Cargado de barras, de lingotes de oro. Maduro estaría llevando parte de su fortuna mal habida a Managua".

Mirá el video de las declaraciones de Jaime Bayly

Las afirmaciones de Jaime Bayly

"Operación Imeri": la solución que ofrecería Lula da Silva

En las últimas horas comenzó a circular el rumor de que en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil se tejía una nueva opción para darle a Nicolás Maduro: la Operación Imeri. La misma fue llamada así por el cordón montañoso que separa a Brasil con Venezuela.

Según el sitio brasileño DefensaNet, días antes el cancilller Mauro Vieira y su par venezolano, Yván Gil, compartieron distintas conversaciones sobre la integración de fronteras entre ambos países en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica que se celebró en Bogotá, Colombia.

Habría sido en esa oportunidad cuando también conversaron sobre un escape clandestino del dictador venezolano bajo una fuerte custodia militar conjunta, mientras Nicolás Maduro llamaba al pueblo de defender Venezuela y ordenaba el alistamiento masivo.

Aún no ha salido ningún comunicado del Gobierno del Brasil que desmienta estas versiones, ni tampoco se notificó ningún ejercicio militar en la zona que haga pensar de una supuesta misión especial brasileña, por lo que queda esperar como se resolverá la tensión en la zona.