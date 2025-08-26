Tragedia en Lisboa: un joven torero murió corneado por un toro en su debut

Manuel María Trindade, de 22 años, falleció tras ser embestido por un toro de 685 kilos durante su primera corrida en el histórico recinto de Lisboa . El joven torero , perteneciente al Grupo Forcados Amateur de São Manços, quedó inconsciente al ser aplastado contra las tablas.

Fue trasladado con asistencia respiratoria al Hospital São José, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue diagnosticado con muerte cerebral.

En el momento del accidente, los compañeros y banderilleros lograron distraer al toro y socorrer a Trindade. La Cruz Roja le brindó atención inmediata en la arena antes de trasladarlo al hospital. El hecho tuvo lugar el pasado 22 de agosto, pero las imágenes se viralizaron recién este martes, reavivando el debate sobre la tauromaquia y el maltrato animal en Portugal.

Además del joven torero, un hombre de 73 años, Vasco Morais Batista, falleció en las gradas tras sufrir un aneurisma aórtico mientras presenciaba la corrida. Fue asistido por los servicios de emergencia y llevado al Hospital Santa María, donde se confirmó su deceso.

El trágico suceso provocó reacciones políticas. El partido portugués Personas-Animales-Naturaleza (PAN) presentó un proyecto en la Asamblea de la República para suspender las corridas de toros en Campo Pequeno y reconvertir la plaza en un espacio cultural y deportivo.

En medio de la conmoción, la madre de Trindade, Alzira Beringel, publicó una carta abierta en Facebook defendiendo la memoria de su hijo y cuestionando a quienes celebraron la tragedia. Destacó que su hijo amaba a los animales y que, gracias a la donación de sus órganos, siete personas podrán recibir vida. “Él no era un animal, ¡era un animal racional!”, escribió Beringel, enfermera de profesión, y remarcó que Trindade siempre cuidó y convivió con mascotas en su hogar.

Trindade residía en Portugal y se preparaba para comenzar su carrera como torero profesional.