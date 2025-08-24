Video: denuncian brutal agresión a un adolescente en un cumpleaños de 15

El hecho ocurrió en un salón de fiestas de Chacras de Coria donde se realizaba un cumpleaños de 15. Parte de lo sucedido quedó registrado en un video.

Captura del video donde se ve al adolescente reducido en el piso del exterior del salón Desert Gala en Chacras de Coria.

Un cumpleaños de 15 en un salón de fiestas de Chacras de Coria terminó con un hecho que ahora está bajo investigación. Un adolescente de 16 años denunció que fue víctima de agresión por parte de personal de seguridad del local Desert Gala durante la madrugada de este domingo.

Según relató su madre, el joven había salido del evento junto a sus amigos, pero pidió volver a ingresar para retirar una campera olvidada en el vestidor. Allí, siempre de acuerdo al testimonio familiar, habría sido interceptado por un guardia que lo redujo con violencia.

Un video muestra al adolescente inmovilizado contra el piso, mientras otros jóvenes le gritan al guardia que era menor de edad. En las imágenes no se registran golpes directos, aunque sí se observa al chico inconsciente unos segundos y luego sujetado de brazos y espalda.

Episodio en Desert Gala Gentileza El joven terminó con la ropa sucia y desalineada, lo que refuerza la versión de que habría sido arrastrado dentro del lugar. Tras el episodio fue atendido en la Clínica de Cuyo, donde lo evaluaron antes de radicar la denuncia en la Unidad Fiscal de Luján.