Conductor alcoholizado volcó con su camioneta en Luján
El hecho se produjo en Acceso Sur y Aráoz. El conductor, de 33 años, arrojó 1.51 gramos de alcohol en sangre.
A las 5.15 de la mañana, un grave accidente vehicular interrumpió la tranquilidad de la madrugada en Luján. Un conductor, identificado como G. R., de 33 años, perdió el control de su camioneta Toyota Hilux, provocando un vuelco en la intersección del Acceso Sur y la calle Aráoz.
El impacto del vehículo volcado alertó a las autoridades locales, y una patrulla de la Comisaría 47ª acudió al lugar del incidente. Al llegar, los agentes encontraron la camioneta destrozada y al conductor, que presentaba signos evidentes de ebriedad.
Inmediatamente, se solicitó la asistencia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos paramédicos brindaron las primeras atenciones médicas a G. R. A pesar del aparatoso vuelco, el conductor solo sufrió politraumatismos leves, sin que se registraran otras personas heridas en el hecho.
Para confirmar el estado del conductor, personal de Tránsito Municipal le realizó un dosaje de alcohol en sangre. La prueba arrojó un resultado de 1.51 gramos por litro, un nivel que supera ampliamente el límite legal permitido. G. R. fue puesto a disposición de la justicia y su vehículo, secuestrado.