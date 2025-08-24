Quién era Héctor, el futbolista que murió en un torneo amateur en Cipoletti

Héctor González, de 59 años, se encontraba disputando un torneo amateur en Cipoletti hasta que comenzó a sentir un dolor en el pecho, se desvaneció y murió.

El futbolista amateur, que falleció durante un partido en Cipolletti, era un docente en Cinco Saltos.

El hecho se produjo este sábado por la tarde, en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, durante un partidodel torneo amateur Don Pedro, disputado en la finca La Nonina. El futbolista comenzó a manifestar un dolor en el pecho mientras jugaba, se desvaneció y falleció antes de llegar al hospital.

La muerte se produjo cerca de las 14 del sábado, según indicaron medios locales y las redes sociales del torneo. Este hombre fue atendido en el lugar y trasladado al hospital Dr. Pedro Moguillansky. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, que intentó reanimarlo en el camino, la víctima llegó sin vida al nosocomio.

Quién era el futbolista amateur que falleció durante el partido La víctima fue identificada como Héctor González y tenía 59 años. Era docente en Cinco Saltos y oriundo de San Juan. Tras conocerse la noticia, comenzaron a llegar las despedidas de sus seres queridos y de quienes lo conocían.

El futbolista amateur que murió en pleno partido Héctor González, el futbolista amateur que murió en pleno partido. Facebook | Azul Arancibia Unter Cinco Saltos González era profesor en la Escuela N°206 de Cinco Saltos, institución que lo despidió con un sentido mensaje: "La comunidad educativa de la Escuela N°206 comunica con profundo dolor el fallecimiento del docente Héctor González, nuestro querido profe Héctor o Sanjua, como muchos le decían. Siempre serás recordado con mucho cariño, profe. Tu sonrisa, alegría y palabras quedan guardadas en cada uno de nosotros. Hasta siempre", publicó la Escuela Primaria Villa Margarita.