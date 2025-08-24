Conmoción: murió un futbolista tras desplomarse en pleno partido y los detalles son estremecedores

Este futbolista amateur tenía 58 años y murió mientras participaba de un torneo en la ciudad de Cipoletti, Río Negro.

Un trágico suceso tuvo lugar este sábado en el predio deportivo La Finca, en Cipolletti, donde un futbolista de 58 años falleció mientras jugaba un partido del torneo amateur Don Pedro. La noticia conmocionó a la comunidad local y a los participantes del popular certamen que vieron cómo sucedió todo.

¿Quién era el futbolista amateur que murió en pleno partido? El hombre fallecido era Héctor González, un docente de la localidad de Cinco Saltos que, además de su profesión, era un apasionado del fútbol amateur y formaba parte del equipo Gimnasio Crear. Según informó el medio ADN Sur, tenía 58 años.

¿Cómo murió el hombre durante el torneo? De acuerdo a lo trascendido por la organización del torneo, González se descompensó en pleno partido. De inmediato, un médico que se encontraba en el lugar intervino para asistirlo. El profesional tomó la decisión de intubarlo y solicitó el apoyo de una segunda ambulancia del servicio Siarme para asegurar que hubiera todos los insumos necesarios para la atención.

¿Cuál fue la causa de su muerte? Héctor González fue trasladado de urgencia al hospital de Cipolletti, donde los médicos confirmaron que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV). Pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció poco después de haber sido ingresado al centro médico.