Murió un adolescente de 14 años tras descompensarse en un gimnasio y su familia está devastada

El joven se había descompensado el viernes en un establecimiento en el centro de la ciudad de Neuquén y este domingo se confirmó su fallecimiento.

Hace algunos días se produjo un terrible hecho en la ciudad de Neuquén, donde un chico de 14 años se descompensó en un gimnasio mientras realizaba actividad física. El adolescente fue trasladado a un centro médico ubicado a pocos metros, pero a pesar de la atención recibida, falleció este domingo.

El chico se encontraba internado en el Hospital Castro Rendón, luego de haberse descompensado en un establecimiento situado a pocos metros del nosocomio. Pese a haber sido trasladado rápidamente, este domingo confirmaron que había sufrido muerte cerebral.

Desde el gimnasio expresaron que este sábado permaneció cerrado por "razones de fuerza mayor", mientras, a su vez, se ponía en marcha el protocolo de donación de órganos.

Qué se sabe sobre la muerte del adolescente Según informaron desde el establecimiento, apenas ocurrió el hecho se activó el protocolo sanitario y el joven fue inmediatamente derivado al hospital. El episodio se produjo cerca de las 19 horas del viernes, en el gimnasio ubicado en la calle Islas Malvinas 260.