Tragedia: un joven de 28 años murió tras volcar con su auto en San Rafael

A pesar de ser socorrido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado, el conductor no logró sobrevivir al impacto.

Un joven de 28 años, identificado como Elio Nahuel Moruchi, perdió la vida esta madrugada de este sábado en San Rafael luego de sufrir un accidente en la Ruta 143, a la altura del kilómetro 494, conocido como la "Vuelta de Molina". El vehículo en el que circulaba volcó por causas que se investigan.

El siniestro ocurrió a las 5.50 de la mañana, cuando Moruchi viajaba en un Volkswagen Gol en dirección este. Por motivos que aún no se establecen, el conductor perdió el dominio del auto, que se salió de la calzada, volcó y terminó sobre la lateral norte de la ruta.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar para asistir a la víctima e inició el traslado de urgencia hacia el hospital Schestakow, pero el joven lamentablemente falleció en el trayecto.