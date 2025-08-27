Video: el imponente USS Iwo Jima de Estados Unidos ya navega rumbo a Venezuela

El buque estadounidense fue uno de los últimos en desplegarse rumbo al mar Caribe, dentro del gran operativo estadounidense contra el narcotráfico.

Estados Unidos está realizando un nuevo despliegue de buques, submarinos y marines en las costas del mar Caribe, en el marco de la lucha contra el narcoterrorismo. Uno de ellos es el USS Iwo Jima, que partió este domingo y ya se encuentra en Curazao.

El imponente buque partió desde el puerto de Norfolk, en el estado de Virginia, y, según las imágenes difundidas, ya fue visto en aguas caribeñas para reunirse con el resto de la flota desplegada frente a la costa de Venezuela.

El USS Iwo Jima desplegado en el mar Caribe X

Junto al USS Iwo Jima también zarparon el buque de transporte USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale. En este despliegue de buques y submarinos se trasladaron aproximadamente 4.500 efectivos, entre ellos 2.200 infantes de marina pertenecientes a la Unidad Expedicionaria de Marines.

Además, se espera que se sumen los buques USS Erie y el submarino de ataque rápido de propulsión nuclear USS Newport News. El ministro de Curazao, donde se pudo observar al USS Iwo Jima, confirmó que también llegarán el USS Sampson, el USS Gravely y el USS Jason Dunham. Junto a ellos, fueron desplegados aviones de vigilancia y otro submarino nuclear.