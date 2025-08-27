Tiroteo y horror en una escuela católica de Minneapolis: dos niños muertos y 17 heridos

Una situación de terror se vivió este miércoles en la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos . Un hombre llegó a una escuela católico y comenzó a disparar. Dos niños fallecieron, de 8 y 10 años, y hay 17 heridos, 14 son menores. Luego del hecho, el tirador se suicidó.

Todo ocurrió en la Escuela Católica Annunciation de esta ciudad, en el estado de Minnesota, durante una misa. A partir de una alerta que se emitió en el colegio, las familias y los alumnos fueron evacuados. Según explicó el jefe de Policía de la ciudad, un hombre ingresó vestido de negro portando un rifle, una pistola y una escopeta , con la que finalmente se quitó la vida.

Los niños heridos fueron trasladados de urgencia a distintos hospitales, pero principalmente al Children's Minnesota, un hospital pediátrico de traumatología, donde según informaron las autoridades en una conferencia de prensa, dos niños se encuentran en estado crítico.

El gobernador Tim Walz describió el tiroteo como "horrendo" y fue él mismo quien anunció que el tirador había sido "contenido". Según reportes locales, las autoridades informaron que el autor del hecho se suicidó.

Quien también se expresó al respecto fue el presidente Donald Trump, que expresó en redes sociales, "He recibido información completa sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota. El FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados!".

Fuerte despliegue en la escuela

A partir del anuncio de este tiroteo en la escuela, se desplegó un conjunto de fuerzas compuesto por el FBI, la Patrulla Estatal de Minnesota, el Departamento de Policía de Minneapolis y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).