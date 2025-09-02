Donald Trump acepta que la cruel ofensiva sobre Gaza "perjudica" a Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce que las acciones sobre Gaza están "perjudicando" a Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 63.000 palestinos, está "perjudicando" a su aliado en Oriente Próximo ante la opinión pública.

"(Las autoridades israelíes) van a tener que acabar con esa guerra de una vez. Pero está perjudicando a Israel. No hay duda al respecto. Puede que estén ganando la guerra, pero no están ganando en el mundo de las relaciones públicas, y eso les está perjudicando", ha señalado en una entrevista concedida al portal de noticias estadounidense Daily Caller.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha incidido en que "Israel era el grupo de presión más fuerte hace 15 años, y ahora se ha visto perjudicado. Tenían control total sobre el Congreso, y ahora ya no lo tienen, me sorprende un poco verlo".

"Hoy en día, no tiene un 'lobby' tan fuerte. Pero hoy, tienes, ya sabes, a (la demócrata Alexandra Ocasio-Cortez) AOC más tres, y tienes a todos estos lunáticos, y realmente lo han cambiado todo", ha agregado al ser preguntado por el creciente escepticismo entre los seguidores jóvenes del movimiento MAGA ('Make America Great Again') ante el apoyo de Estados Unidos a Israel.

Donald Trump y la alianza con Israel En esta línea, Donald Trump ha asegurado que "20 años atrás, Israel tenía el lobby más fuerte en el Congreso que cualquier otra organización, empresa, corporación o estado que haya visto. Israel era el más fuerte. Hubo una época en la que no se podía hablar mal; si querías ser político, no se podía hablar mal (de este país)".