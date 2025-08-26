Médicos Sin Fronteras en Gaza: Israel y sus ataques a "los únicos testigos del genocidio"

En Gaza, Médicos Sin Fronteras denuncia que Israel ataca con "impunidad" a "los únicos testigos de su campaña genocida".

Médicos Sin Fronteras (MSF) condenó los ataques del Ejército israelí contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, en el que murieron cinco periodistas, entre las que se encontraba la fotógrafa Mariam Abú Daga, que colaboraba con la ONG, y denunció que Israel actúa "con total impunidad" contra "los únicos testigos de su campaña genocida".

"Estamos indignados porque las fuerzas de Israel siguen atacando a trabajadores sanitarios y periodistas con total impunidad. Mientras Israel sigue ignorando el Derecho Internacional, los únicos testigos de su campaña genocida están siendo atacados deliberadamente. Esto debe acabar ya", ha declarado el coordinado de emergencias de MSF en el enclave palestino, Jerome Grimaud, en un comunicado en el que ha condenado los "terribles" bombardeos que han han matado al menos a 20 personas y herido a otras 50.

La ONG ha denunciado que Israel haya atacado contra el "único hospital público que funciona parcialmente" en el sur de la Franja y que personal sanitario, equipos de rescate y periodistas estén en el punto de mira de las fuerzas israelíes. "Durante los últimos 22 meses, hemos visto cómo las fuerzas israelíes han arrasado centros de salud, silenciado a periodistas y sepultado a trabajadores sanitarios bajo los escombros", ha agregado.

El genocidio monstruoso de Israel en Gaza En este sentido, ha lamentado la muerte de Mariam Abú Daga, fotógrafa independiente que colaboraba habitualmente con MSF, afirmando que sus empleados están "desconsolados". "Mariam deja atrás a un hijo que ahora tendrá que crecer sin su madre. Al menos otros cuatro periodistas también han sido asesinados hoy", ha señalado Grimaud.

Israel bombardeó un hospital en Gaza En Gaza, Israel bombardeó un hospital, como parte de su genocidio. Foto Efe EFE Por su parte, el doctor palestino Mahmud Kulab, quien ha sido testigo del bombardeo de este lunes contra el hospital Nasser, ha descrito una "imagen monstruosa y cruel" al presenciar el genocidio y cómo "los servicios médicos de emergencia y los paramédicos llegaban al lugar (y) fueron atacados de nuevo delante de mis ojos".