Se supo quiénes eran los 5 periodistas que murieron en el bombardeo al hospital de Gaza

Se conocieron las identidades de los cinco periodistas que fallecieron en el bombardeo del hospital Nasser de Khan Younis, el mayor centro médico del sur de la Franja de Gaza .

Según lo que se informó, dos misiles israelies impactaron contra el cuarto piso del hospital a pocos minutos de diferencia. Los comunicadores, vinculados a medios internacionales como la agencia Reuters y la cadena Al Yazira, son cinco de los 20 muertos que fueron registrados hasta el momento.

Mariam Dagga fue periodista visual, trabajó como freelance para AP. Según comunicó ese medio, la reportera trabajaba frecuentemente en Nasser y recientemente informó sobre la lucha de los médicos del hospital por salvar a niños del hambre. Dagga tiene un hijo de 13 años que fue evacuado de Gaza cuando comenzó la guerra.

"Trabajó en circunstancias increíblemente difíciles para llevar historias desde Gaza al mundo, en particular sobre el impacto de la guerra en los niños", dijo Julie Pace, editora ejecutiva y vicepresidenta sénior de AP. "Estamos devastados por su muerte y buscamos con urgencia más claridad sobre el ataque", agregó.

Por su parte, la cadena qatarí 'Al Jazeera' confirmó a través de sus redes sociales que su periodista Mohammed Salam también se encontraba entre los reporteros que fallecieron en el bombardeo.

Mohammed Salam bombardeo gaza Mohammed Salam. Foto: X.

Otro de los periodistas es Ahmed Abu Aziz, quien trabajaba para la Quds Feed y otros medios periodísticos, según detalló en un comunicado la oficina de comunicación del Gobierno de Hamás.

Ahmed Abu Aziz bombardeo gaza Ahmed Abu Aziz. Foto: X.

Hussam al-Masri, camarógrafo, trabajaba en la agencia de noticias británica Reuters. Murió en el primer ataque, precisaron las autoridades locales. Su compañero, el fotógrafo Hatem Khaled, resultó herido.

“Descansa en paz. Nuestro querido colega periodista, Moaz Abu Taha, ha sido martirizado en la masacre causada por el bombardeo del Complejo Médico Nasser en Khan Younis”, publicó 'Traducir Palestina', un medio de comunicación digital , sobre la muerte del reportero que también trabajaba para otros medios internacionales.