Estados Unidos: nuevo bombardeo a una lancha de "narcoterroristas" deja seis muertos

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la muerte de seis personas en un nuevo bombardeo contra una embarcación en el océano Pacífico oriental a la que ha acusado de actividades de tráfico de drogas, en línea con las docenas de bombardeos ejecutados en los últimos meses, cuyo balance de víctimas sobrepasa los 150 muertos .

Así lo ha anunciado el Comando Sur del Ejército estadounidense (Souhtcom), que ha explicado a través de un comunicado un nuevo bombardeo de la fuerza especial Lanza del Sur.

Indica que sus fuerzas han llevado a cabo "un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas" ordenado por el comandante del propio Southcom, Francis Donovan.

"Seis narcoterroristas hombres han muerto durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses ha resultado herido", subraya el breve anuncio, que alega que "información de inteligencia ha confirmado que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que participaba en operaciones de narcotráfico".

El anuncio del ataque ha llegado apenas unas horas después de que el propio Donovan haya asegurado en rueda de prensa que el Comando Sur "no dudará en actuar" cuando considere que "sea necesario".

Por ello, citó como prueba las operaciones Lanza del Sur y Resolución Absoluta, la intervención militar en la que las Fuerzas Armadas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, dejando asimismo más de un centenar de muertos.

ataque lancha eeuu caribe Estados Unidos ha concretado decenas de ataques a lanchas que aseguran son del narcotráfico. Foto Comando Sur EE.UU.

Ya son 44 ataques y 157 muertos

"El hemisferio occidental es nuestro vecindario, y los narcoterroristas que buscan exportar drogas y muerte a nuestras costas y a las suyas serán desmantelados y derrotados", ha manifestado el comando de Estados Unidos.

Este nuevo ataque es el número 44 desde el inicio de este tipo de bombardeos, que han dejado hasta 157 muertos a ambas orillas del continente, 34 de ellos en los ocho ataques perpetrados desde que comenzó el año 2026 y el Ejército capturó a Maduro y a Cilia Flores, actualmente enjuiciados y presos en Nueva York. Dpa