El impactante ataque del ejército de Estados Unidos a una lancha en el Pacífico: murieron dos personas

El ejército de Estados Unidos informó la realización de un nuevo ataque letal en el Pacífico oriental, en el que murieron dos presuntos narcotraficantes .

Este ataque eleva a, al menos, 128 el número de víctimas mortales en el marco de la campaña estadounidense contra el narcotráfico que comenzó en septiembre del año anterior.

Según el Comando Sur de las fuerzas armadas norteamericanas, el ataque se llevó a cabo contra una lancha que, según las autoridades, transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en la región. Asimismo, el equipo de inteligencia de Estados Unidos identificó a la embarcación como vinculada a operaciones de contrabando de drogas.

En tanto, los fallecidos fueron calificados por el Comando Sur como “ narcoterroristas ”, un término que utiliza para referirse a aquellos involucrados en el tráfico de drogas con supuestos lazos terroristas.

El ataque fue anunciado a través de un video publicado en redes sociales por el Comando Sur, confirmando que, en este caso, ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido.

Aunque el ejército estadounidense asegura que las operaciones tienen como objetivo desmantelar redes de narcotráfico, la falta de pruebas definitivas sobre la implicación de las embarcaciones en actividades ilegales ha generado controversia sobre la legalidad de estos ataques.

Desde el inicio de la campaña en septiembre de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques similares en el Caribe y el Pacífico, dirigidos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Estas operaciones han tenido un elevado costo humano, con más de 120 muertes hasta el momento.