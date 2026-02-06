Pakistán: más de 30 muertos tras un atentado en una mezquita de Islamabad

El hecho ocurrió en una mezquita del sur de Islamabad, capital de Pakistán, durante las oraciones colectivas.

Al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas este viernes en un atentado suicida perpetrado en una mezquita del sur de Islamabad, capital de Pakistán, durante las oraciones colectivas.

Así lo confirmó la administración distrital en un comunicado publicado en la red social X. Por otro lado, el portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawad, dijo a EFE que según la información preliminar se trató de un atentado suicida.

Las autoridades mantienen acordonada la zona del ataque y se desplegó personal administrativo en distintos hospitales para supervisar la atención a los heridos.

Las impactantes imágenes del atentado en Pakistán atentado pakistan II La explosión se produjo en un imambargah (lugar de culto chií) situado en la zona de Tarlai, a la hora de la oración del viernes, cuando un gran número de fieles se encontraban reunidos en el interior.

atentado pakistan IV EFE Las imágenes de la tragedia revelan cuerpos tendidos en el suelo alfombrado de la mezquita, entre un cúmulo de vidrios y escombros. Asimismo, decenas de heridos yacían en los jardines de Khadija Tul Kubra Imambargah, en una zona semiurbana en las afueras de Islamabad.