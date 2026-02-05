La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la primera versión de la ley de amnistía

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad este jueves la primera versión de la ley de amnistía que tiene por objetivo sentar los puntos fundamentales para la convivencia democrática luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos.

El presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez anunció que el proyecto no está limitado a un listado de nombres, sino que se encuentran todos los casos susceptibles de amnistía desde 1999 a la actualidad. El hermano de la actual presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez explicó que el texto es amplio ya que pretende no tener exclusiones, lo que permitiría a varias personas gozar de la medida.

La ONG Foro Penal valoró como un paso positivo el inicio de la discusión, aunque reclamó la difusión inmediata del texto completo del proyecto y una mayor participación de la sociedad civil para garantizar su alcance real.

El Momento En El Que El Parlamento Venezolano Aprueba La Primera Lectura De Ley De Amnistía

Según recordó el fundador de la organización, Gonzalo Himiob, hasta el momento solo se conoció la exposición de motivos y la iniciativa deberá ser aprobada en segunda discusión para entrar en vigencia. En ese marco, advirtió que una amnistía sin consenso amplio podría quedar limitada en sus efectos.

El proyecto, denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, establece exclusiones explícitas: no podrán acceder al beneficio quienes hayan cometido violaciones graves a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad o de guerra, homicidio intencional, corrupción o tráfico de drogas.

presidente de asamblea venezuela

De acuerdo con la Constitución venezolana, el proceso legislativo contempla dos debates en días distintos. En la primera discusión se evalúan la exposición de motivos, los objetivos, el alcance y la viabilidad de la propuesta, mientras que la segunda instancia prevé el análisis artículo por artículo.

En la presentación ante los diputados, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, remarcó la necesidad de un proceso de consulta amplio. “No tengamos temor de hablar con todas y con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio o una propuesta”, afirmó.

Rodríguez explicó además que el proyecto no incluye un listado de beneficiarios, al considerar que ese mecanismo resulta excluyente. “Vayan y hablen con los familiares de las personas privadas de libertad, con los privados de libertad y con las víctimas de los crímenes cometidos en estos años. Que no quede una víctima sin ser escuchada”, sostuvo.

Sobre el cierre, el dirigente oficialista pidió avanzar con rapidez en el tratamiento de la iniciativa. “No tenemos mucho tiempo. Celeridad debe ser nuestra divisa en esta hora”, concluyó.