María Corina Machado anticipó un posible escenario electoral en menos de un año para Venezuela

La ganadora del Premio Nobel de la Paz y principal líder opostora del régimen chavista María Corina Machado declaró este jueves que cree en que podrían celebrarse elecciones democráticas en Venezuela en menos de un año. No obstante, hasta el momento no dialogó con Trump sobre ello de acuerdo con la entrevista que dio al medio digital Político.

"Creemos que un proceso de transición real con votación manual podría completarse en nueve o diez meses. Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece", afirmó Machado, quien se encuentra hoy en día en los Estados Unidos.

Luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de este año en una operación comandada por el gobierno estadounidense, la Casa Blanca estableció relaciones con la exvicepresidenta del dictador venezolano, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada. Trump afirmó en reiteradas ocasiones que Rodríguez está bajo su tutela, y que el gobierno de Venezuela coopera con los Estados Unidos.

Por otro lado, el hombre de Trump y Secretario de Estado Marco Rubio sostuvo en enero ante el Senado que lo que se quiere lograr al final del camino es una Venezuela "democrática" a través de "elecciones libres y justas". No obstante, no especificó un plazo para el proceso de transición que, de acuerdo a lo declarado por Rubio, durará un tiempo.

Si bien la líder opositora tuvo una reunión en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense en enero (en la cual Machado le obsequió su medalla del Nobel), no se abordó un futuro calendario electoral. Sin embargo, la galardonada en Noruega mostró su optimismo con respecto a tener elecciones en su país.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la cumbre de minerales críticos.

"Tenemos una cultura democrática, una cultura democrática sólida. Tenemos una sociedad organizada. Contamos con un liderazgo legítimo con un gran apoyo popular y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia", sostuvo.

Últimas elecciones

El 28 de julio de 2024 fueron las últimas elecciones en territorio venezolano, las cuales estuvieron marcadas por irregularidades que le dieron la victoria a Nicolás Maduro a oesar de las acusaciones de fraude de la oposición y de varios países, los cuales reconocieron como legítimo presidente al candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado, proscripta por el régimen chavista.

"Si pudimos hacer eso en condiciones tan extremas, imagínense ahora, cuando tenemos el apoyo del gobierno de Estados Unidos, cuando la gente siente que no estamos solos", reflexionó.

Machado, quien expresó en diversas ocasiones su deseo de volver a Venezuela lo antes posible, puso esos comicios como ejemplo de que la sociedad venezolana quiere elecciones libres.