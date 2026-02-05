Crisis en The Washington Post: anunciaron despidos masivos y cerrará la sección de deportes

Según informó The Washington Post a su personal, la compañía avanzará con recortes que alcanzarán a aproximadamente el 30% de sus empleados.

El diario estadounidense The Washington Post comunicó este miércoles a su personal el inicio de un proceso de despidos masivos que impactará de manera directa en su estructura editorial. Esto implica el cierre de áreas completas y una fuerte reducción en la cobertura internacional.

Según informaron las autoridades a su personal, la compañía avanzará con despidos que alcanzarán a aproximadamente el 30% de sus empleados. De acuerdo con datos citados por The New York Times, los recortes afectarán al área comercial y a más de 300 de los cerca de 800 periodistas que integran la redacción.

El editor ejecutivo del diario, Matt Murray, comunicó la decisión a primera hora de la mañana mediante una videoconferencia. Durante la reunión, se detallaron los principales cambios que formarán parte del nuevo esquema operativo del medio.

Así será la nueva estructura de The Washington Post Entre las medidas anunciadas se encuentra el cierre de la sección de deportes. Parte de los periodistas que integraban esa área serán reubicados en la sección de reportajes, que continuará abordando contenidos vinculados a la cultura deportiva. Además, se informó la eliminación del área dedicada a los libros. La reducción más significativa se dará en la cobertura internacional, con el cierre de corresponsalías y la cancelación de envíos especiales en distintos puntos del mundo.

El plan estratégico de la compañía apunta a reforzar la cobertura política y nacional, junto con contenidos vinculados a negocios y salud. Según reconoció el propio Murray, el anuncio representa un impacto significativo para el periódico, considerado un referente del periodismo estadounidense por investigaciones históricas como el caso Watergate y la publicación de los Papeles del Pentágono.