Así fue el fallido "robo del siglo" en Uruguay: una banda internacional planeaba asaltar un banco nacional

La Policía de Uruguay logró desarticular una sofisticada maniobra criminal que tenía como objetivo robar una entidad bancaria en la Ciudad Vieja de Montevideo , el casco histórico donde se concentran varias sucursales financieras. El plan incluía la construcción de un túnel subterráneo que conectaba un local comercial desocupado con el sistema de alcantarillado, desde donde los delincuentes buscaban llegar directamente al banco .

El ministro del Interior, Carlos Negro , aseguró que de haberse concretado, el golpe habría sido “ el robo del siglo ”, por el impacto que habría tenido en el sistema financiero y en la economía nacional.

La investigación que permitió frustrar el asalto comenzó el 11 de septiembre, tras una llamada anónima que alertó sobre una posible boca de venta de drogas en Neptunia , a unos 34 kilómetros de Montevideo . A partir de esa información, los investigadores iniciaron una serie de averiguaciones que derivaron en la identificación de varias personas, tanto uruguayos como extranjeros , presuntamente vinculados a una organización criminal.

El avance del caso condujo a un local comercial alquilado a mediados del año pasado en la Ciudad Vieja. Según los investigadores, ese fue el punto de partida del plan: allí se habrían dado los primeros contactos y comenzaron los trabajos para construir el túnel.

Durante el operativo, efectivos policiales ingresaron al local y detectaron un hueco en el suelo , oculto entre cajas apiladas. Un agente registró el procedimiento con una cámara corporal: en las imágenes se observa cómo los policías avanzan por el túnel en completa oscuridad, utilizando linternas y arrastrándose por el estrecho pasadizo hasta llegar a un espacio más amplio conectado con la red de alcantarillado.

Según informó el Ministerio del Interior, el túnel estaba orientado directamente hacia una entidad bancaria cercana, lo que confirmaba la magnitud y precisión del plan.

uruguay Ministerio del Interior de Uruguay

Con los elementos reunidos, la Policía puso la información a disposición de la Fiscalía, que ordenó allanamientos y detenciones de los implicados. Si bien las autoridades no precisaron el monto que buscaban sustraer, remarcaron que el golpe habría tenido consecuencias graves.

“Su concreción hubiera ocasionado un duro golpe al sistema financiero del país y, en definitiva, a la economía nacional”, sostuvo el ministro Carlos Negro en conferencia de prensa.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades refuerzan la seguridad en la zona financiera de Montevideo tras quedar al descubierto uno de los planes delictivos más ambiciosos de los últimos años en Uruguay.