Robó un banco en Uruguay, era intensamente buscado por Interpol y cayó en Sarandí

El detenido contaba con un pedido de captura requerido por la Interpol por el robo de un banco a mano armada. Cayó en la provincia de Buenos Aires.

El sujeto aprovechó la prisión domiciliaria para fugarse de Uruguay a la Argentina.

El robo de un banco en el vecino país de Uruguay dio como resultado la detención de un argentino en la provincia de Buenos Aires este miércoles. Desde el hecho, ocurrido en agosto de 2025, el sujeto era buscado internacionalmente y fue capturado por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

El robo de un banco en Uruguay De acuerdo con fuentes policiales, el sujeto formaba parte de una organización criminal que operaba en territorio uruguayo. Con ellos habría perpetrado el robo del banco meses atrás, lo que disparó la investigación en su contra.

Fue detenido en Uruguay, pero tras concedérsele la prisión domiciliaria, el sindicado aprovechó para fugarse, hecho que encendió las alarmas entre ambos países motivados por un pedido de captura de la Interpol.

Finalmente, se supo que el destino de su fuga fue la Argentina, concretamente la localidad bonaerense de Sarandí, Avellaneda.

Cómo fue su captura Allí terminó siendo capturado tras una importante investigación de efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, que contó con el monitoreo de la casa apuntada como su escondite.