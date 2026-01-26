Un momento chill en el bosque de Punta del Este: todos los sociales y las fotos

MDZ sigue con la cobertura exclusiva en Punta del Este. Esta vez, te mostramos un evento diferente en los bosques de Maldonado. Las fotos, al final de la nota.

Punta del Este ha vivido una temporada colmada de visitantes, en donde nuevamente los argentinos incluso superaron al turista de Uruguay de otras zonas del país. Y por supuesto, la agenda de eventos no se detuvo. En el corazón del bosque de La Barra, Sonido Hotel presentó oficialmente su proyecto con una experiencia sensorial inédita.

Se trató de un concierto de música clásica al aire libre, sorpresa, que convirtió el paisaje en escenario y al sonido en protagonista.

Punta del Este siempre sorprende con algún evento "outside the box" La presentación comenzó con una recorrida por el terreno donde se desarrollará Sonido Hotel, un futuro refugio creativo que integrará hotelería boutique y un estudio de grabación de nivel internacional. Al caer la tarde, los invitados fueron sorprendidos por una performance musical en medio del bosque: una orquesta especialmente conformada para la ocasión —integrada por 39 músicos estables de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Orquesta del Sodre, la Banda Municipal y músicos independientes, varios de ellos solistas y jefes de fila en sus secciones— interpretó un concierto en plena naturaleza, sin anuncios previos, como gesto fundacional del espíritu del proyecto.

El director fue Maximiliano Burghi, quien actualmente culmina su maestría en Dirección de Ópera en el Teatro Colón, mientras que la curaduría musical y la dirección artística de la agrupación, denominada Vórtice, estuvo a cargo del músico Matías Craciun.

La acción funcionó como una declaración de principios: escuchar el entorno, respetar el silencio y permitir que la creación emerja desde el paisaje. Esa misma idea es la que da origen a Sonido Hotel, un desarrollo de 10 hectáreas en La Barra que propone un nuevo modo de habitar, descansar y producir, donde el arte, el sonido y la naturaleza conviven en equilibrio.