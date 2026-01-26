Presenta:

Un momento chill en el bosque de Punta del Este: todos los sociales y las fotos

MDZ sigue con la cobertura exclusiva en Punta del Este. Esta vez, te mostramos un evento diferente en los bosques de Maldonado. Las fotos, al final de la nota.

Federico Croce

Federico Croce

Los looks: la ruana, siempre presente. No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

Punta del Este ha vivido una temporada colmada de visitantes, en donde nuevamente los argentinos incluso superaron al turista de Uruguay de otras zonas del país. Y por supuesto, la agenda de eventos no se detuvo. En el corazón del bosque de La Barra, Sonido Hotel presentó oficialmente su proyecto con una experiencia sensorial inédita.

Se trató de un concierto de música clásica al aire libre, sorpresa, que convirtió el paisaje en escenario y al sonido en protagonista.

Punta del Este siempre sorprende con algún evento "outside the box"

La presentación comenzó con una recorrida por el terreno donde se desarrollará Sonido Hotel, un futuro refugio creativo que integrará hotelería boutique y un estudio de grabación de nivel internacional. Al caer la tarde, los invitados fueron sorprendidos por una performance musical en medio del bosque: una orquesta especialmente conformada para la ocasión —integrada por 39 músicos estables de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Orquesta del Sodre, la Banda Municipal y músicos independientes, varios de ellos solistas y jefes de fila en sus secciones— interpretó un concierto en plena naturaleza, sin anuncios previos, como gesto fundacional del espíritu del proyecto.

El director fue Maximiliano Burghi, quien actualmente culmina su maestría en Dirección de Ópera en el Teatro Colón, mientras que la curaduría musical y la dirección artística de la agrupación, denominada Vórtice, estuvo a cargo del músico Matías Craciun.

La acción funcionó como una declaración de principios: escuchar el entorno, respetar el silencio y permitir que la creación emerja desde el paisaje. Esa misma idea es la que da origen a Sonido Hotel, un desarrollo de 10 hectáreas en La Barra que propone un nuevo modo de habitar, descansar y producir, donde el arte, el sonido y la naturaleza conviven en equilibrio.

No te pierdas la galería de fotos con todos los que dijeron presente, a continuación:

1-Sam y Gonzalo Torres, impulsores del proyecto
Sam y Gonzalo Torres, impulsores del proyecto.

7-Ramiro Agulla y Delfina Maiztegui en la presentación de Sonido Hotel
Ramiro Agulla y Delfina Maiztegui.

2-Gonzalo Torres, impulsor de Sonido Hotel
Gonzalo Torres.

8-Ramiro Agulla, Gonzalo y Sam Torres junto a Josie Bridge en la presentación de Sonido Hotel
Ramiro Agulla, Gonzalo y Sam Torres junto a Josie Bridge.

11-Nicola Constantino en la presentación de Sonido Hotel
Nicola Constantino.

13-Alejandro Ginevra en la presentación de Sonido Hotel
Alejandro Ginevra en la presentación de Sonido Hotel.

14-Alejandro y Mercedes Ginevra en la presentación de Sonido Hotel
Alejandro y Mercedes Ginevra.

15-Wally Diamante y Alejandro Roemmers en la presentación de Sonido Hotel
Wally Diamante y Alejandro Roemmers.

16-John y María Pfeiffer a la presentación de Sonido Hotel
John y María Pfeiffer.

17-Ana Astudillo en el evento de presentación de Sonido Hotel
Ana Astudillo.

18-Charly Braun en la presentación de Sonido Hotel
Charly Braun.

6-Alejandro Roemmers y Gonzalo Torres en la presentación de Sonido Hotel
Alejandro Roemmers y Gonzalo Torres.

4-Sam Torres, impulsora del proyecto
Sam Torres.

19-Eduardo Maiorano y la Negra Torres en la presentación de Sonido Hotel
Eduardo Maiorano y la Negra Torres.

9-Josie Bridge y Ramiro Agulla en la presentación de Sonido Hotel
Josie Bridge y Ramiro Agulla.

12-Nicola Constantino y Facundo Garayalde en la presentación de Sonido Hotel
Nicola Constantino y Facundo Garayalde.

22-Los invitados a la presentación de Sonido Hotel
Los looks: la ruana, siempre presente.

24-Wally Diamante y Anita Álvarez de Toledo en la presentación de Sonido Hotel
Wally Diamante y Anita Álvarez de Toledo.

23-Dafne Cejas y Federico Rabinovich en la presentación de Sonido Hotel
Dafne Cejas y Federico Rabinovich.

24- El artista Federico Rabinovich en la presentación de Sonido Hotel
Federico Rabinovich.

10-Josie Bridge en la presentación de Sonido Hotel
Josie Bridge.

20-Eduardo Maiorano en la presentación de Sonido Hotel
Eduardo Maiorano en la presentación de Sonido Hotel.

26-Eduardo Maiorano y Gonzalo Torres en la presentación de Sonido Hotel
Eduardo Maiorano y Gonzalo Torres.

29-Un show inmersivo con una orquesta y puesta de luces para la presentación de Sonido Hotel
Un show inmersivo con una orquesta y puesta de luces para la presentación de Sonido Hotel.

27-Gonzalo Torres, impulsor del proyecto
Gonzalo Torres.

25-Wally Diamante y Anita Álvarez de Toledo en la presentación de Sonido Hotel
Wally Diamante y Anita Álvarez de Toledo.

30-Un show inmersivo con una orquesta y puesta de luces para la presentación de Sonido Hotel
Un show inmersivo con una orquesta y puesta de luces para la presentación de Sonido Hotel.

Se presentó Sonido Hotel en un íntimo evento en el bosque de Punta del Este(3)
Muy buena onda en Sonido Hotel.

Se presentó Sonido Hotel en un íntimo evento en el bosque de Punta del Este(4)
¡Qué camisa original!

Se presentó Sonido Hotel, en un íntimo evento en el bosque de Punta del Este
Los colores vivos resaltaron con el follaje de fondo.

Se presentó Sonido Hotel_ el primer hotel con estudio de grabación de nivel internacional integrado al bosque de Punta del Este(1)
Una tarde de relax.

31-Un show inmersivo con una orquesta y puesta de luces para la presentación de Sonido Hotel
Un show inmersivo con una orquesta y puesta de luces para la presentación de Sonido Hotel.

Se presentó Sonido Hotel_ el primer hotel con estudio de grabación de nivel internacional integrado al bosque de Punta del Este(2)
Drinks y naturaleza.

Se presentó Sonido Hotel_ el primer hotel con estudio de grabación de nivel internacional integrado al bosque de Punta del Este(3)
¡Viva el color!

Se presentó Sonido Hotel_ el primer hotel con estudio de grabación internacional integrado en el bosque de Punta del Este(1)
Paisaje y encuentro de amigos.

Se presentó Sonido Hotel_ el primer hotel con estudio de grabación internacional integrado en el bosque de Punta del Este
Ella, muy boho chic.

