El evento exclusivo que unió Punta del Este y Bal Harbour: todas las fotos

MDZ sigue con su cobertura de verano en Punta del Este y hoy te muestra todas las fotos y sociales de un evento top con Miami como protagonista.

Federico Croce

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota..

Bal Harbour Village celebra en 2026 sus 80 años de historia reafirmando su posición como uno de los destinos más elegantes, exclusivos y deseados del sur de Florida. Un aniversario que no solo mira al pasado con orgullo, sino que proyecta al Village hacia una nueva era de sofisticación, diseño, cultura y estilo de vida. En este contexto, el sunset aniversario en Bal Harbour District volvió a confirmar el vínculo natural entre Miami y Punta del Este: dos destinos que comparten público, sensibilidad estética y una manera de vivir el lujo relajado. No es casual que muchos habitués de Punta elijan Miami como segunda casa, ni que las tendencias que nacen en Bal Harbour encuentren eco inmediato en las playas uruguayas.

Bal Harbour Shops Shopping by South Koi Pond
Shopping en Bal Harbour: un placer absoluto.

Las tendencias que cruzan el océano

Aun con el clima cambiante del atardecer, los looks de las influencers y modelos se convirtieron en el gran foco de la celebración. La mezcla de texturas se impuso como uno de los códigos del verano: lino, transparencias y tejidos livianos pensados para acompañar el viento del atardecer. Los accesorios en cuero y gamuza —carteras, sandalias y botas— sellaron la tendencia, mientras el color chocolate, arena y los tonos tierra se consolidaron como protagonistas absolutos del verano esteño.

Los estampados de Pucci confirmaron su regreso. La recientemente casada Delfina Ferro eligió un vestido de la icónica firma italiana, acompañada por su marido, Gucci Giugale, en una de las apariciones más comentadas del evento.

La gamuza fue la gran aliada de Nina Caram y Flor Sosa: Flor sumó un saco a su look total white, mientras Nina apostó por un conjunto de dos piezas íntegramente en este material. Flor Capuano, por su parte, llevó un conjunto color arena, complementado con bandana a tono y chaqueta marrón, reforzando una estética boho-luxe que conecta directamente a Miami con Punta del Este.

En clave más gráfica, las modelos Tinita Waith y Alexia Bledel optaron por el clásico blanco y negro: Tinita aportó un sombrero negro a su vestido blanco, mientras Alexia completó su look negro con un poncho blanco de lana, logrando un contraste elegante, moderno y atemporal.

Desde Miami hasta Punta del Este, la moda vuelve a demostrar que las tendencias no viajan: circulan.

No te pierdas la galería de Sociales:

25- Flor Sosa en el 80 aniversario de Bal Harbour District29
27- Flor Capuano en el 80 aniversario de Bal Harbour District28
28- Mila Hurtak en el 80 aniversario de Bal Harbour District27
1-Carmen Florio, Paola Busch y Jorge Gonzalez -Dir. de Bal Harbour District- en el 80 aniversario de Bal Harbour District1
Carmen Florio, Paola Busch y Jorge Gonzalez -Dir. de Bal Harbour District- en el 80 aniversario de Bal Harbour District.

3- Florencia Sosa en el 80 aniversario de Bal Harbour District16
Florencia Sosa.

4- Florencia Sosa en el 80 aniversario de Bal Harbour District15
Florencia Sosa.

5- Yanina Screpante en el 80 aniversario de Bal Harbour District30
Yanina Screpante.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 6.59.30 PM
¡Federico Croce, Editor de Lifestyle de MDZ, entrevistado especialmente!

Jorge González -Dir. de Bal Harbour District.
Jorge González -Dir. de Bal Harbour District.

7- Delfina Ferro, Flor Sosa, Flor Capuano, Nina Caram y Fifi del Carril en el 80 aniversario de Bal Harbour District23
Delfina Ferro, Flor Sosa, Flor Capuano, Nina Caram y Fifi del Carril.

8- Gaston Steluto, Paola Busch y Vanesa Noble Herrera en el 80 aniversario de Bal Harbour District24
Gastón Steluto, Paola Busch y Vanesa Noble Herrera,

9- Mila Hurtak en el 80 aniversario de Bal Harbour District22
Mila Hurtak.

10- Delfina Ferro en el 80 aniversario de Bal Harbour District25
Delfina Ferro.

11- Delfina Ferro en el 80 aniversario de Bal Harbour District12
Delfina Ferro.

12- Delfina Ferro y su pareja Gucci Giugale en el 80 aniversario de Bal Harbour District11
Delfina Ferro y su pareja, Gucci Giugale.

13- Delfina Ferro y su pareja Gucci Giugale en el 80 aniversario de Bal Harbour District10
Delfina Ferro y su pareja, Gucci Giugale.

14- Alexia Bledel en el 80 aniversario de Bal Harbour District17
Alexia Bledel.

15- Alexia Bledel en el 80 aniversario de Bal Harbour District35
Alexia Bledel.

16- Malala Artola en el 80 aniversario de Bal Harbour District5
Malala Artola.

17- Pablo Ini y Danisa Bevcic en el 80 aniversario de Bal Harbour District4
Pablo Ini y Danisa Bevcic.

18- Nina Caram en el 80 aniversario de Bal Harbour District19
Nina Caram.

19- Nina Caram en el 80 aniversario de Bal Harbour District18
Nina Caram.

20- Lucila Sperber en el 80 aniversario de Bal Harbour District36
Lucila Sperber.

21- Flor Capuano en el 80 aniversario de Bal Harbour District20
Flor Capuano.

22- Flor Capuano en el 80 aniversario de Bal Harbour District34
Flor Capuano.

23- Tinita Waith en el 80 aniversario de Bal Harbour District33
Tinita Waith.

24- Tinita Waith en el 80 aniversario de Bal Harbour District32
Tinita Waith.

