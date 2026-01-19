El evento exclusivo que unió Punta del Este y Bal Harbour: todas las fotos

MDZ sigue con su cobertura de verano en Punta del Este y hoy te muestra todas las fotos y sociales de un evento top con Miami como protagonista.

Bal Harbour Village celebra en 2026 sus 80 años de historia reafirmando su posición como uno de los destinos más elegantes, exclusivos y deseados del sur de Florida. Un aniversario que no solo mira al pasado con orgullo, sino que proyecta al Village hacia una nueva era de sofisticación, diseño, cultura y estilo de vida. En este contexto, el sunset aniversario en Bal Harbour District volvió a confirmar el vínculo natural entre Miami y Punta del Este: dos destinos que comparten público, sensibilidad estética y una manera de vivir el lujo relajado. No es casual que muchos habitués de Punta elijan Miami como segunda casa, ni que las tendencias que nacen en Bal Harbour encuentren eco inmediato en las playas uruguayas.

Bal Harbour Shops Shopping by South Koi Pond Shopping en Bal Harbour: un placer absoluto. Las tendencias que cruzan el océano Aun con el clima cambiante del atardecer, los looks de las influencers y modelos se convirtieron en el gran foco de la celebración. La mezcla de texturas se impuso como uno de los códigos del verano: lino, transparencias y tejidos livianos pensados para acompañar el viento del atardecer. Los accesorios en cuero y gamuza —carteras, sandalias y botas— sellaron la tendencia, mientras el color chocolate, arena y los tonos tierra se consolidaron como protagonistas absolutos del verano esteño.

Los estampados de Pucci confirmaron su regreso. La recientemente casada Delfina Ferro eligió un vestido de la icónica firma italiana, acompañada por su marido, Gucci Giugale, en una de las apariciones más comentadas del evento.

La gamuza fue la gran aliada de Nina Caram y Flor Sosa: Flor sumó un saco a su look total white, mientras Nina apostó por un conjunto de dos piezas íntegramente en este material. Flor Capuano, por su parte, llevó un conjunto color arena, complementado con bandana a tono y chaqueta marrón, reforzando una estética boho-luxe que conecta directamente a Miami con Punta del Este.

En clave más gráfica, las modelos Tinita Waith y Alexia Bledel optaron por el clásico blanco y negro: Tinita aportó un sombrero negro a su vestido blanco, mientras Alexia completó su look negro con un poncho blanco de lana, logrando un contraste elegante, moderno y atemporal.