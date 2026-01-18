Punta del Este, arte y momento cool: todas las fotos de una vernissage first class

La temporada de verano de Punta del Este también se caracteriza por los eventos en donde el arte es protagonista. En la nota, las fotos de un momento muy cool.

La Fundación Cervieri Monsuárez, ubicada en José Ignacio, Punta del Este, inauguró su programa de exposiciones 2026 con The Office of Inter-American Affairs Presents: Uruguay, un proyecto de Ana Segovia (Ciudad de México, 1991) concebido especialmente para el espacio de FCM, que combina pintura, instalación y performance.

La exposición reunió una serie de pinturas recientes desarrolladas a partir del análisis de dos cortos documentales producidos en Estados Unidos durante los años 40 y 50, en el marco de la llamada “Política del Buen Vecino”. Estos materiales ofrecían una visión simplificada y estereotipada de América Latina, equiparando sus geografías y figuras emblemáticas con imaginarios propios del cine estadounidense. En particular, la figura del gaucho aparece representada según el modelo del cowboy del oeste, diluyendo así sus vínculos históricos, sociales y territoriales.

Punta del Este: un epicentro del arte latinoamericano Ana Segovia desarticula las construcciones de un imaginario social mediante un dispositivo que utiliza tres encuadres clásicos del lenguaje cinematográfico –el establishing shot, el medium shot y el close-up– traducidos a un mismo formato pictórico. El despliegue de la obra no solo crea una suerte de instalación que desafía el punto de vista estático del espectador, sino que se abre hacia el espacio ciego del encuadre cinematográfico en donde la acción se prolonga fuera de nuestro campo visual y se articula la esencia narrativa del montaje.

“En esta como en otras muestras, Segovia examina cómo ciertas representaciones han contribuido a moldear imaginarios colectivos en torno a las nociones de identidad –individual y colectiva–, a través de la utilización de géneros como el retrato o el paisaje, y de conceptos como la masculinidad, revelando los cruces entre mito, archivo y cultura popular’, comenta Magali Arriola y agrega: “Recurriendo al cine, la fotografía y la pintura, así como a las relaciones que se establecen entre las distintas disciplinas, esta exposición se centra en la figura arquetípica del gaucho para explorar y cuestionar la manera en que se forja la mirada”, agrega.

Segovia reinterpreta algunas de estas escenas cinematográficas producidas por la Columbia Pictures Corporation en relación con el paisaje local y con la tradición pictórica del planismo uruguayo, en particular con la sensibilidad cromática y la economía formal de la artista Petrona Viera (Montevideo, 1895-1960).