Punta del Este, arte y momento cool: todas las fotos de una vernissage first class

La temporada de verano de Punta del Este también se caracteriza por los eventos en donde el arte es protagonista. En la nota, las fotos de un momento muy cool.

Federico Croce

Calu Rivero y Facundo Garayalde. No te pierdas, al final de la nota, la galería de fotos de Sociales.

La Fundación Cervieri Monsuárez, ubicada en José Ignacio, Punta del Este, inauguró su programa de exposiciones 2026 con The Office of Inter-American Affairs Presents: Uruguay, un proyecto de Ana Segovia (Ciudad de México, 1991) concebido especialmente para el espacio de FCM, que combina pintura, instalación y performance.

La exposición reunió una serie de pinturas recientes desarrolladas a partir del análisis de dos cortos documentales producidos en Estados Unidos durante los años 40 y 50, en el marco de la llamada “Política del Buen Vecino”. Estos materiales ofrecían una visión simplificada y estereotipada de América Latina, equiparando sus geografías y figuras emblemáticas con imaginarios propios del cine estadounidense. En particular, la figura del gaucho aparece representada según el modelo del cowboy del oeste, diluyendo así sus vínculos históricos, sociales y territoriales.

Ana Segovia desarticula las construcciones de un imaginario social mediante un dispositivo que utiliza tres encuadres clásicos del lenguaje cinematográfico –el establishing shot, el medium shot y el close-up– traducidos a un mismo formato pictórico. El despliegue de la obra no solo crea una suerte de instalación que desafía el punto de vista estático del espectador, sino que se abre hacia el espacio ciego del encuadre cinematográfico en donde la acción se prolonga fuera de nuestro campo visual y se articula la esencia narrativa del montaje.

“En esta como en otras muestras, Segovia examina cómo ciertas representaciones han contribuido a moldear imaginarios colectivos en torno a las nociones de identidad –individual y colectiva–, a través de la utilización de géneros como el retrato o el paisaje, y de conceptos como la masculinidad, revelando los cruces entre mito, archivo y cultura popular’, comenta Magali Arriola y agrega: “Recurriendo al cine, la fotografía y la pintura, así como a las relaciones que se establecen entre las distintas disciplinas, esta exposición se centra en la figura arquetípica del gaucho para explorar y cuestionar la manera en que se forja la mirada”, agrega.

Segovia reinterpreta algunas de estas escenas cinematográficas producidas por la Columbia Pictures Corporation en relación con el paisaje local y con la tradición pictórica del planismo uruguayo, en particular con la sensibilidad cromática y la economía formal de la artista Petrona Viera (Montevideo, 1895-1960).

De este modo, la exposición propone una lectura situada de estos territorios y gestos, devolviéndoles su espesor cultural y político. Las obras ponen en evidencia cómo lo local fue reinterpretado desde una mirada hegemónica y abren la posibilidad de reconsiderar los vínculos entre mito, trabajo y representación.

El proyecto se completa con una instalación sonora en el subsuelo de la Fundación, desarrollada en colaboración con el INAE –Instituto Nacional de Artes Escénicas, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Este programa forma parte de un proceso colaborativo con intérpretes locales y busca fomentar una reflexión crítica en torno a las masculinidades que atraviesan todo el proyecto.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 28
Diego Boneta y su pareja en la apertura de la muestra de Ana Segovia en Fundación Cervieri Monsuárez.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 36
Calu Rivero y Facundo Garayalde.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 3
Matias Carbone, Leopoldo Monez Cazon y la curadora de la muestra de Ana Segovia.

Ana Segovia_¡Vámonos con Pancho Villa!

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 6
Magalí Arriola y Ana Segovia.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 9
Josie Bridge.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 8
Leopoldo Mones Cazón y Matías Carbone.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 12
Hassen y Ciaga Ballut; Pablo Monsuarez y Virginia Cervieri.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 14
Guadalupe Requena, Ana Segovia y Magalí Arriola.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 15
Guadalupe Requena.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 17
FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 13
Hassen Ballut junto a su madre, Teresa Calandra.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 18
Georgina Alliata.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 21
El equipo de Locanda y Guadalupe Requena.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 10
Hassen y Ciaga Ballut.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 22
Las muestras en la Fundación Cervieri Monsuárez: un gran aporte al arte del Este.

2026-01-05 Cervieri Seleccion-6991 (1)
Una de las obras de Ana Segovia.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 26
El artista Diego Bianchi.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 27
Eduardo Maiorano, Cecilia Sartorius, Negra Torres, y Freddy Green.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 25
El comité del MALBA junto a Virginia Cervieri en la apertura de la muestra de Ana Segovia, en Fundación Cervieri Monsuárez.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 24
El equipo de la Fundación Cervieri Monsuárez junto a la artista Ana Segovia.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 23
El equipo de la Fundación Cervieri Monsuárez.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 30
Diego Boneta, el protagonista de la serie de Luis Miguel, fue el más buscado para las selfies.

2026-01-05 Cervieri Seleccion-7018
El arte de Ana Segovia fue aplaudido por todos los presentes.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 32
Daniela Saguier.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 33
Dafne Cejas y su pareja.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 35
Calu Rivero y Facundo Garayalde.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 31
Diego Boneta eligió un poncho artesanal uruguayo para lookearse.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 39
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 40
Andrea Arditi.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 34
Dafne Cejas.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 38
Calu Rivero no quiso perderse la muestra de Ana Segovia.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 42
Ana Segovia y Virginia Cervieri junto a Diego Boneta y Renata Notni.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 43
Ana Segovia junto a Diego Boneta.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 47
Wally Diamante, Freddy Green y Eduardo Maiorano.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 44
Ana Segovia y Calu Rivero.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 45
Ana Segovia.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 48
Virginia Cervieri y Mercedes Saban.

Uruguay_Ana Segovia_Fundación Cervieri Monsuárez_2
Impronta latinoamericana en el arte de Ana Segovia.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 50
Samantha Dargis Torres y Gonzalo Torres.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 52
Renata Notni.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 49
Virginia Cervieri y Andrea Arditi.

FUNDACION SERVIERI PUNTA DEL ESTE 2026 54
Pablo Monsuárez, Ana Segovia y Virginia Cervieri.

