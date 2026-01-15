Las fotos de la exclusiva noche de lujo que se vivió en Punta del Este: quién la organizó y quienes fueron

Una cena absolutamente lujosa tuvo lugar en Punta del Este, de la mano de una marca que es sinónimo de elegancia. En la nota, las fotos y detalles.

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

Punta del Este continúa consolidándose como un epicentro del lujo contemporáneo, donde las experiencias sensoriales, el diseño y la hospitalidad dialogan en escenarios únicos. En ese marco, Rochas organizó una cena íntima en Harry’s Table by Cipriani. Se trata del restaurante del nuevo Hotel Locanda Cipriani, en La Barra.

En la velada se reunieron celebridades, empresarios e influencers en una velada de impronta sofisticada y relajada.

La noche fue un homenaje a la tradición italiana reinterpretada con una mirada actual, a través de una propuesta gastronómica que celebró los sabores clásicos con técnica, sensibilidad y elegancia. Esta experiencia dialogó naturalmente con el espíritu de Rochas, una maison que conjuga el savoir-faire francés con una visión contemporánea del lujo.

Una fastuosa cena en Punta del Este Cada detalle —desde la ambientación hasta el ritmo del servicio— acompañó una noche pensada para disfrutar sin apuro, donde la mesa se transformó en un espacio de encuentro, conversación y celebración del buen vivir.

El encuentro reflejó el nuevo pulso del lifestyle esteño: un lujo más sensible, auténtico y experiencial, donde diseño, gastronomía y hospitalidad se integran de forma orgánica. Una noche que reafirmó a Punta del Este como punto de convergencia entre marcas, espacios y propuestas que apuestan por una estética contemporánea y sofisticada.