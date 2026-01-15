Presenta:

Las fotos de la exclusiva noche de lujo que se vivió en Punta del Este: quién la organizó y quienes fueron

Una cena absolutamente lujosa tuvo lugar en Punta del Este, de la mano de una marca que es sinónimo de elegancia. En la nota, las fotos y detalles.

Federico Croce

Punta del Este continúa consolidándose como un epicentro del lujo contemporáneo, donde las experiencias sensoriales, el diseño y la hospitalidad dialogan en escenarios únicos. En ese marco, Rochas organizó una cena íntima en Harry’s Table by Cipriani. Se trata del restaurante del nuevo Hotel Locanda Cipriani, en La Barra.

En la velada se reunieron celebridades, empresarios e influencers en una velada de impronta sofisticada y relajada.

La noche fue un homenaje a la tradición italiana reinterpretada con una mirada actual, a través de una propuesta gastronómica que celebró los sabores clásicos con técnica, sensibilidad y elegancia. Esta experiencia dialogó naturalmente con el espíritu de Rochas, una maison que conjuga el savoir-faire francés con una visión contemporánea del lujo.

Una fastuosa cena en Punta del Este

Cada detalle —desde la ambientación hasta el ritmo del servicio— acompañó una noche pensada para disfrutar sin apuro, donde la mesa se transformó en un espacio de encuentro, conversación y celebración del buen vivir.

El encuentro reflejó el nuevo pulso del lifestyle esteño: un lujo más sensible, auténtico y experiencial, donde diseño, gastronomía y hospitalidad se integran de forma orgánica. Una noche que reafirmó a Punta del Este como punto de convergencia entre marcas, espacios y propuestas que apuestan por una estética contemporánea y sofisticada.

A continuación, la exclusiva galería de fotos:

Patricia y Rossella Della Giovampaola junto a Valentín Yankelevich y su novia en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Patricia y Rossella Della Giovampaola junto a Valentín Yankelevich y su novia.

Natalia Graciano en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Natalia Graciano.

Andrea Tucu Martinez en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Andrea Tucu Martinez.

Wally Diamante en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Wally Diamante.

Lucila Sperber y Astrid Muñoz en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Lucila Sperber y Astrid Muñoz.

IMG_9848
Federico Croce y Marcela Terranova también disfrutaron de la gastronomía en Locanda, by Cipriani.

Azul Caverna en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Azul Caverna.

Lucila Sperber y Germa´n Geller de Rochas en el preview de la de´cima edicio´n de ESTE ARTE (198).jpg
Dolores Trull en la íntima cena organizada por Rochasen Locanda by Cipriani
Dolores Trull.

Eduardo Novillo Astrada y Astrid Muñoz en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Eduardo Novillo Astrada y Astrid Muñoz.

Dolores Trull, Evangelina Bomparola, Natalia Graciano y Lucila Sperber en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Dolores Trull, Evangelina Bomparola, Natalia Graciano y Lucila Sperber.

Georgina Alliata en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Georgina Alliata.

German Geller y Kemel Awada en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Germán Geller y Kemel Awada.

Eva Bomparola en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Eva Bomparola eligió el total black.

Giorgio Alliata y Mariano Hillar en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Giorgio Alliata y Mariano Hillar.

Grillo Demo y Dolores Alzaga en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Grillo Demo y Dolores Alzaga.

Harry´s Table, el restaurant de Locanda by Cipriani, fue el spot elegido para la íntima cena organizada por Rochas
Harry´s Table, el restaurant de Locanda by Cipriani, fue el spot elegido para la íntima cena organizada por Rochas.

Josie Bridge y Dolores Trull en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Josie Bridge y Dolores Trull.

Maria Campos en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
María Campos dijo presente.

Patricia Della Giovampaola en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Patricia Della Giovampaola fue aclamada por su look.

Patricia Della Giovampaola, Wally Diamante y Rossella Della Giovampaola en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Patricia Della Giovampaola, Wally Diamante y Rossella Della Giovampaola.

Rossella Della Giovampaola en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Rossella Della Giovampaola: elegantísima.

Tradición italiana y diseño francés_ una velada única organizada por Rochas
Tradición italiana y diseño francés: una velada única organizada por Rochas.

Una cena íntima, organizada por Rochas, reunió a celebridades, empresarios e influencers en Harry’s Table by Cipriani, el restaurante del nuevo Hotel Locanda Cipriani, en La Barra.(1)
La cena íntima organizada por Rochas reunió a celebridades, empresarios e influencers en Harry’s Table by Cipriani, el restaurante del nuevo Hotel Locanda Cipriani, en La Barra.

Valen Yan en la íntima cena organizada por Rochas en Harry´s Table
Valen Yan: el nieto de Gustavo Yankelevich y Cris Morena.

Lucila Sperber y sus hijos en la íntima cena organizada por Rochas en Locanda by Cipriani
Lucila Sperber y sus hijos en la íntima cena organizada por Rochas.

