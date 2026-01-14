Presenta:

El evento de arte del año en Punta del Este: empresarios top y exclusivos invitados

Punta del Este se engalana cada año con la expo Este Arte. MDZ dijo presente, y en la nota te dejamos detalles y una extensa galería: mirá quiénes estuvieron.

Federico Croce

Federico Croce

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 7

Desde hace doce años, ESTE ARTE propone una manera singular de pensar y experimentar el arte contemporáneo: una feria de escala humana que, con menos expositores y mayor dedicación a cada proyecto, privilegia el tiempo, el encuentro y la construcción de vínculos duraderos entre artistas, galerías, curadores y coleccionistas.

Este encuentro tiene un propósito claro: construir un ecosistema artístico viable en términos económicos, sociales y ambientales, lejos de la lógica de la sobreproducción. La edición 2026 profundizó esa visión.

De qué va Este Arte

“Con ESTE ARTE 2026 queremos expandir los límites del recinto ferial: que las obras dialoguen con los jardines, la playa y la luz costera, y que cada espacio sea territorio. Esta edición encarna nuestro deseo de que el arte no solo se muestre, sino que ocurra, que se deslice y se transforme con los visitantes. Aquí, menos no es poca cosa: es posibilidad”, afirma Laura Bardier, fundadora y directora de ESTE ARTE.

Como novedad, esta edición presenta ESTE OFFsite, un programa que expande la feria más allá del recinto ferial, activando espacios en José Ignacio, Punta del Este y Garzón, y extendiendo su presencia a lo largo del año. Exhibiciones, intervenciones y proyectos especiales transforman a ESTE ARTE en una experiencia territorial y temporalmente expandida, donde arte, arquitectura, paisaje y comunidad se conectan.

Además, ESTE Charlas, su programa de conversaciones, refuerza el rol de ESTE ARTE como plataforma de pensamiento crítico. En esta edición participarán Bonaventure Soh Bejeng Ndikung (director de Haus der Kulturen der Welt, Berlín) y Magalí Arriola (exdirectora del Museo Tamayo, Ciudad de México), en encuentros realizados junto a Fundación Ama Amoedo y Fundación Cervieri Monsuárez, abordando redes de colaboración, instituciones latinoamericanas y futuros colectivos del arte contemporáneo.

No te pierdas la galería de fotos:

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 80
Alan y Grace Faena junto a Pablo León de la Barra.

Alan y Grace Faena junto a Pablo León de la Barra.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 79
Amalita Amoedo.

Amalita Amoedo.

FullSizeRender (2)
Marcela Terranova, Federico Croce, Gabriela Lomba y Tatiana Plaza.

Marcela Terranova, Federico Croce, Gabriela Lomba y Tatiana Plaza.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 7
Patricia y Rosella della Giovampaola.

Patricia y Rosella della Giovampaola.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 76
Andrea Tucu Martínez.

Andrea Tucu Martínez.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 75
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung en el preview de la feria Este Arte en José Ignacio.

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung en el preview de la feria Este Arte en José Ignacio.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 78
Andrea Arditti Shwartz.

Andrea Arditti Shwartz.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 85
GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026
Wally Diamante, Facundo Garayalde y Mauro Colagreco.

Wally Diamante, Facundo Garayalde y Mauro Colagreco.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 88
Yanina Solnicki y Daniel Awada.

Yanina Solnicki y Daniel Awada.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 2
Sandra Hillar.

Sandra Hillar.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 3
Samantha Dargis Torres y Gonzalo Torres junto a sus hijos.

Samantha Dargis Torres y Gonzalo Torres junto a sus hijos.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 4
Roberto Vivo y Nando Parrado.

Roberto Vivo y Nando Parrado.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 86
GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 5
La Princesa Afshan Sturdza.

La Princesa Afshan Sturdza.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 6
Piero Atchugarry.

Piero Atchugarry.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 8
Pamela y Daniela Saguier en el preview de la feria Este Arte.

Pamela y Daniela Saguier en el preview de la feria Este Arte.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 10
Pablo Roemmers también dijo presente.

Pablo Roemmers también dijo presente.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 11
Pablo León de la Barra, Virginia Cervieri, Guadalupe Requena y Pablo Monsuárez en el preview de la feria Este Arte.

Pablo León de la Barra, Virginia Cervieri, Guadalupe Requena y Pablo Monsuárez en el preview de la feria Este Arte.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 12
Negra Torres.

Negra Torres.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 9
Pamela Saguier.

Pamela Saguier.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 13
Natalia Malamute y Solana Viton.

Natalia Malamute y Solana Viton.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 14
Nando y Veronique Parrado junto a Roberto Vivo.

Nando y Veronique Parrado junto a Roberto Vivo.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 15
Mía Marcuzzi Saguier.

Mía Marcuzzi Saguier.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 17
Mauro Colagreco, Laura Bardier y Roberto Vivo.

Mauro Colagreco, Laura Bardier y Roberto Vivo.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 18
Mauro Colagreco y Diego Bianchi.

Mauro Colagreco y Diego Bianchi.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 19
Martina Pittaluga, la artista Ana Rapela y Eugenio Ottolenghi.

Martina Pittaluga, la artista Ana Rapela y Eugenio Ottolenghi.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 20
Martín Redrado y Lulu Sanguinetti.

Martín Redrado y Lulu Sanguinetti.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 21
Lucila Sperber.

Lucila Sperber.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 22
Los artistas Vicente Grondona y Max Gómez Canle.

Los artistas Vicente Grondona y Max Gómez Canle.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 23
Laura Bardier, Maru Vidal y Martín Craciun.

Laura Bardier, Maru Vidal y Martín Craciun.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 24
Laura Bardier, Lucila Guelfi y Fabio Kreplak.

Laura Bardier, Lucila Guelfi y Fabio Kreplak.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 25
Laura Bardier y Amalita Amoedo.

Laura Bardier y Amalita Amoedo.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 27
La galerista María Casado.

La galerista María Casado.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 29
La galerista Francisca Maya.

La galerista Francisca Maya.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 28
La galerista Isabel Aninat.

La galerista Isabel Aninat.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 30
Trinidad Metz Brea.

Trinidad Metz Brea.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 31
La artista Nicola Costantino junto a Teresa Bulgheroni.

La artista Nicola Costantino junto a Teresa Bulgheroni.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 33
Juan Borchex y el artista Vicente Grondona.

Juan Borchex y el artista Vicente Grondona.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 34
Josie Bridge.

Josie Bridge.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 36
Grace Ratto y Marlise Ilhesca.

Grace Ratto y Marlise Ilhesca.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 37
Gaby Flores Piran y Facundo Garayalde.

Gaby Flores Piran y Facundo Garayalde.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 38
Florencia Binder, Julián Groisman y sus hijos.

Florencia Binder, Julián Groisman y sus hijos.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 39
Florencia Bas.

Florencia Bas.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 40
Facundo Mendizábal dijo presente.

Facundo Mendizábal dijo presente.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 42
Fabián Bottegal, Florencia Perotti y Guibert Englebienne.

Fabián Bottegal, Florencia Perotti y Guibert Englebienne.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 51
Elena Nofal y Andrea Arditti Schwartz.

Elena Nofal y Andrea Arditti Schwartz.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 52
El galerista Ricardo Ocampo.

El galerista Ricardo Ocampo.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 53
El galerista Julián Mizrahi.

El galerista Julián Mizrahi.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 54
El galerista Eduardo Fernandes.

El galerista Eduardo Fernandes.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 55
El diseñador Matías Carbone.

El diseñador Matías Carbone.

El coleccionista Juan Borchex en el preview de la feria Este Arte en Jose Ignacio35

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 58
El coleccionista Esteban Dick y su pareja.

El coleccionista Esteban Dick y su pareja.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 59
El artista Vicente Grondona.

El artista Vicente Grondona.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 60
El artista Vanderlei Lopes.

El artista Vanderlei Lopes.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 61
El artista Sebastián Sáez.

El artista Sebastián Sáez.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 63
El artista Pedro Tyler junto a Virginia Alori.

El artista Pedro Tyler junto a Virginia Alori.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 64
El artista Germán Tagle.

El artista Germán Tagle.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 65
El artista Federico Lanzi.

El artista Federico Lanzi.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 66
El artista Diego Bianchi.

El artista Diego Bianchi.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 67
Edgar Silveira.

Edgar Silveira.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 68
Edda y Robert Kofler.

Edda y Robert Kofler.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 70
Dafne Cejas.

Dafne Cejas.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 71
Chloe Bello.

Chloe Bello.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 72
Cecilia Sartorius y Freddy Green.

Cecilia Sartorius y Freddy Green.

GALERIA ESTE ARTE PUNTA DEL ESTE 2026 73
Ceci Méndez y Diego Zuko.

Ceci Méndez y Diego Zuko.

