Qué mueble antiguo deberías comprar este 2026: la respuesta de los expertos

Expertos dicen que el mueble vintage a comprar en 2026 es uno que sirva para almacenar porque resulta práctico y un verdadero ancla para cualquier ambiente.

El almacenamiento antiguo que aporta estilo, funcionalidad y carácter a cualquier ambiente. Créditos: Pexels.

En un contexto donde la decoración contemporánea tiende a lo efímero, los diseñadores están recuperando piezas antiguas que aportan carácter, funcionalidad y longevidad. La recomendación para 2026 es clara: elegí un mueble de almacenamiento vintage — como un aparador, cómoda o vitrina— que combine historia y utilidad.

almacenamiento vintage Una sola pieza puede transformar toda la casa: el mueble vintage que los expertos recomiendan comprar en 2026. Créditos: Molly Kidd Studio / 1stDibs / Tim Lenz.

Según expertos en decoración, invertir en almacenamiento vintage puede transformar un ambiente. Piezas como aparadores, cómodas o vitrinas tienen doble función: almacenan y al mismo tiempo anclan visualmente una habitación.

¿Por qué elegir vintage? Un mueble antiguo aporta historia, textura y personalidad, algo que muchos productos modernos no logran. Además, su calidad generalmente supera la de la producción en serie actual, lo que los convierte en elementos duraderos y con alma propia.

info vintage comoda Almacenamiento vintage: por qué los aparadores, vitrinas, gabinetes y cómodas antiguas son la mejor inversión en decoración de interiores en 2026.