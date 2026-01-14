Qué mueble antiguo deberías comprar este 2026: la respuesta de los expertos
Expertos dicen que el mueble vintage a comprar en 2026 es uno que sirva para almacenar porque resulta práctico y un verdadero ancla para cualquier ambiente.
En un contexto donde la decoración contemporánea tiende a lo efímero, los diseñadores están recuperando piezas antiguas que aportan carácter, funcionalidad y longevidad. La recomendación para 2026 es clara: elegí un mueble de almacenamiento vintage — como un aparador, cómoda o vitrina— que combine historia y utilidad.
Una sola pieza puede transformar toda la casa: el mueble vintage que los expertos recomiendan comprar en 2026. Créditos: Molly Kidd Studio / 1stDibs / Tim Lenz.
Según expertos en decoración, invertir en almacenamiento vintage puede transformar un ambiente. Piezas como aparadores, cómodas o vitrinas tienen doble función: almacenan y al mismo tiempo anclan visualmente una habitación.
¿Por qué elegir vintage?
Un mueble antiguo aporta historia, textura y personalidad, algo que muchos productos modernos no logran. Además, su calidad generalmente supera la de la producción en serie actual, lo que los convierte en elementos duraderos y con alma propia.
Almacenamiento vintage: por qué los aparadores, vitrinas, gabinetes y cómodas antiguas son la mejor inversión en decoración de interiores en 2026.
Dónde funcionan mejor
Estas piezas son versátiles: funcionan en la sala, el comedor, el dormitorio e incluso la cocina. Sirven para guardar desde manteles y vajilla hasta objetos decorativos o libros, mientras aportan un punto focal único.
4. Consejos para elegir la pieza ideal
Escala adecuada: que el mueble ancle la habitación, no que se pierda en ella.
Mezcla de estilos: combinar lo antiguo con lo moderno crea espacios más interesantes.
Calidad artesanal: madera maciza, detalles en herrajes y buena construcción son clave.
Funcionalidad real: además de estética, asegurarse de que la pieza sirva para lo que uno lo necesita.
Diseño con historia: el mueble vintage además de marcar tendencia en 2026 también suma estilo y funcionalidad. Créditos: Pexels.
La tendencia detrás de la elección
De acuerdo a informes de tendencias, los muebles vintage y antigüedades están experimentando una fuerte demanda entre diseñadores: en 2025, más de un tercio de los elementos utilizados en proyectos decorativos fueron antiguos o vintage. Esto refleja un giro hacia piezas con historia y artesanía auténtica.