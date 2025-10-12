Las 6 piezas vintage que pueden desactualizar tu hogar

Si el objetivo es crear un diseño atemporal existen estas piezas que podrían hacer que tu hogar luzca anticuado

Si sos fanático de lo vintage vale la pena saber que no todas las piezas vintage mejoran un espacio o habitación debido a que por ejemplo algunas joyas usadas pueden hacer que el hogar luzca anticuado, por ejemplo. Muchos recurren a la decoración vintage para aportar carácter y profundidad a sus objetos.

DESA consola multimedia Consola multimedia. Créditos: Neptune

Con ingenio y buen ojo casi cualquier pieza vintage puede adquirir un estatus de tendencia. Sin embargo si la cuerda no está bien afinada la obra que se quiera hacer resultará una obra desafinada. Es decir, el vintage mal aplicado puede resultar fatal en un diseño de interiores.

Desde muebles florales antiguos hasta muebles arquetípicos de los años 90, estas son las seis piezas vintage que podrían resultar anticuadas en el hogar (y que quizás quieras cambiar por alternativas más elegantes).

DESA muebles toscanos Muebles estilo toscano. Créditos: Benjamín Moore