Las 6 piezas vintage que pueden desactualizar tu hogar
Si el objetivo es crear un diseño atemporal existen estas piezas que podrían hacer que tu hogar luzca anticuado
Si sos fanático de lo vintage vale la pena saber que no todas las piezas vintage mejoran un espacio o habitación debido a que por ejemplo algunas joyas usadas pueden hacer que el hogar luzca anticuado, por ejemplo. Muchos recurren a la decoración vintage para aportar carácter y profundidad a sus objetos.
Consola multimedia. Créditos: Neptune
Con ingenio y buen ojo casi cualquier pieza vintage puede adquirir un estatus de tendencia. Sin embargo si la cuerda no está bien afinada la obra que se quiera hacer resultará una obra desafinada. Es decir, el vintage mal aplicado puede resultar fatal en un diseño de interiores.
Desde muebles florales antiguos hasta muebles arquetípicos de los años 90, estas son las seis piezas vintage que podrían resultar anticuadas en el hogar (y que quizás quieras cambiar por alternativas más elegantes).
Muebles estilo toscano. Créditos: Benjamín Moore
Lo vintage que puede estar desactualizando tu hogar
- Consolas multimedia. Hubo un momento en que todas las casas tenían una consola de juego. Sin embargo hoy en día son más como naves del tiempo que ejemplos de muebles atemporales.
- Muebles estilo toscano. Los elementos vintage pueden aportar carácter y encanto, pero ciertas piezas, especialmente de los años 80 y 90, pueden hacer que un espacio parezca anticuado si no se equilibran con elementos de diseño más actuales. Los muebles de estilo toscano muy ornamentados, los acabados con efecto envejecido y los armarios de madera de cerezo macizo son ejemplos que pueden hacer que una casa parezca anclada en el pasado.
- Decoración floral suave. Decorar con telas vintage suele ser una buena idea. Aunque la estética cottage core y grandmillennial está de moda, por lo que tener demasiados estampados florales en un mismo espacio puede hacer que la habitación pase de moderna a anticuada en un abrir y cerrar de ojos. Decoración floral suave. Créditos: TROVE de Studio Duggan.
- Demasiadas colecciones. Desde estantes de porcelana coleccionable hasta vitrinas de libros raros, exhibir colecciones es una forma clásica de decorar el hogar. Hay muchas maneras de embellecer el desorden , pero exhibir demasiadas colecciones puede hacer que un espacio se vea recargado y anticuado.
- Living recargado. Hay estilos de muebles que pueden aumentar el valor de tu casa, y otros que hacen todo lo contrario. Si bien algunos pueden funcionar, los diseños con piezas del mismo material y estilo pueden resultar poco convencionales y carentes de sofisticación y hasta le pueden dar al hogar un aire anticuado. Conjunto de juegos de muebles. Créditos: Future.
- Muebles vintage de mimbre. Ocurre cuando los muebles de mimbre vintage pueden resultar un poco incongruentes y no siempre son fáciles de combinar, ya que en lugar de realzar la casa, la hacen anticuada.
Muebles de mimbre vintage. Créditos: Benjamín Moore