Compras vintage: seis consejos para que sean una buena inversión
Los detalles para asegurarse de que el objeto vintage comprado incremente su valor a medida que pasa el tiempo.
Las piezas antiguas y vintage son una excelente manera de añadir personalidad única a un hogar. Además suelen ser de mejor calidad que las nuevas. Y pueden ser una gran inversión porque son piezas con carácter que con el tiempo solo aumentarán su valor y comprar algo que con el tiempo aumentará su valor es una buena decisión.
Si bien el instinto es una guía útil para hacer una buena “compra vintage” el investigar un poco más para obtener más información sobre cómo lograr que además de una buena compra sea una buena inversión vale la pena explorar.
Cómo lograr que una pieza vintage aumente su valor
- Invertir en piezas de alta calidad y en buen estado. Es mejor evitar artículos rotos o dañados al buscar piezas vintage que se deseen revalorizar. Si la pieza está llena de agujeros, su estructura es deficiente o ha sido dañada por reparaciones excesivas, rara vez vale la pena invertir en ella. Elegir piezas que hayan resistido el paso del tiempo sin perder su esencia.
- Comprar piezas con procedencia, que tenga sellos, etiquetas o marcas de fabricantes. Los artículos que cuentan con pruebas de su origen e historia conservarán su valor. La descripción del producto debe incluir la antigüedad de la pieza, el fabricante, el material (hierro fundido, nogal, vidrio soplado, vernis Martin, etc.) y el país o la región de origen . Estos detalles confirman la autenticidad y resultan atractivos para los coleccionistas que aprecian la historia completa de una pieza.
- Elegir artículos de época bien conservados. Como por ejemplo los muebles de mediados de siglo, que son una buena opción para invertir. Las piezas con una procedencia clara o de fabricantes reconocidos suelen conservar su valor e incluso revalorizarse con el tiempo.
- Desarrollar tu conocimiento de un área determinada. Para asegurar que los artículos antiguos y vintage aumenten de valor especializarse en un área específica. Esa área específica puede ser el centrarse en una época, fabricante o género específico. Entonces esto implica el poder conocer más para también abordar en detalles que le aportan historia y valor a la pieza vintage.
- Comprar lo que te gusta porque será una pieza vintage presente en el lugar donde dispongas usarlo y a la vez también será una pieza que brinde alegría y agregue valor a sus interiores en los años venideros
- Cuidar las propias antigüedades. No solo comprar lo adecuado asegura que las antigüedades aumenten de valor, sino que también es importante cuidarlas y mantenerlas en perfecto estado, ya que el estado de una pieza puede determinar su valor a largo plazo. Tener en cuenta aquí el tomar decisiones que ayuden, como por ejemplo evitar la luz solar directa sobre las pinturas.